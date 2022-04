พลอย เฌอมาลย์ สุดอาลัย บอกเจย์ ศุภกาญจน์ มันเร็วเกินไป จะอยู่ในความทรงจำเสมอ

จากกรณีการเสียชีวิตของ เจย์ ศุภกญจน์ ลูกชายของนักแสดงและผู้จัดละครดัง เจี๊ยบ กาญจนาพร ปลอดภัย

-อ่าน ช็อก ‘เจย์ ศุภกาญจน์’ ลูกชาย ‘เจี๊ยบ กาญจนาพร’ เสียชีวิตในบ้านพัก

คนบันเทิงหลายคนร่วมอาลัยการจากไปอย่างกระทันหันของเจย์ หนึ่งในนั้นคือ พลอย เฌอมาลย์ ที่ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับเจย์พร้อมเขียนข้อความว่า

“You will be always my memories and i will always treasure the memories that I created with you my dear friend…. This is too soon…. Rest In Peace 🖤”

“คุณจะเป็นความทรงจำของฉันเสมอและฉันจะเก็บความทรงจำที่ฉันสร้างร่วมกับคุณเอาไว้ เพื่อนรักของฉัน มันเร็วเกินไป…. หลับให้สบาย 🖤”