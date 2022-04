Old Enough

รายการทีวีญี่ปุ่นสุดละมุนที่ไวรัลในโลกตะวันตก

กําลังเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างไวรัลในโซเชียลมีเดียต่างประเทศ รวมทั้งสื่อในฝั่งตะวันตกกับรายการวาไรตี้ญี่ปุ่น “Old Enough” หรือในชื่อดั้งเดิมญี่ปุ่นว่า “Hajimete no Otsukai” ที่แปลตรงๆ ว่า “ภารกิจแรกของหนู” เป็นรายการเด็กเก่าแก่ออกอากาศยาวนานกว่า 30 ปี รูปแบบรายการ คือ เป็นสารคดีบันเทิงที่จะให้เด็กๆ อายุ 2-5 ขวบ ออกไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้านเพียงลำพัง มีทั้งไปซื้อของให้พ่อแม่ เอาของไปส่งให้ญาติ ไปรับของที่สั่งไว้ หรือแม้แต่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ สุดแต่จะกำหนดภารกิจ โดยแต่ละตอนจะมีความยาวเฉลี่ย 10-15 นาที

รายการนี้ถูกกลับมาพูดถึงเมื่อ Netflix นำรายการวาไรตี้เด็กนี้มาสตรีมมิ่งทำให้คนทั่วโลกรู้จัก และยังมียอดกดดูสูงมากจนกลายเป็นกระแสถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งทั้งสื่อและรายการทีวีในตะวันตกออกมาแสดงความเห็นต่อรูปแบบรายการนี้กันต่างๆ นานา มีทั้งชื่นชมและวิจารณ์เชิงตั้งคำถาม

สำหรับในประเทศไทย Old Enough หรือในชื่อไทยที่ถูกนำมาปรับใหม่คือ “ผจญภัยวัยอนุบาล” ไม่ได้ไวรัลมากมายขนาดในโลกตะวันตก จะด้วยเหตุผลที่คนไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายเรื่อง อาทิ ความมีวินัย ความเกรงอกเกรงใจสูง ไปจนถึงการที่เราคุ้นเคยว่าเด็กญี่ปุ่นถูกฝึกให้รู้จักดูแลตัวเอง ทำให้รายการที่ให้เด็กเล็กออกไปทำภารกิจเพียงลำพังนอกบ้านไม่ได้มีดราม่าอะไร

ก่อนจะไปในมุมนั้น ขอเล่าภาพรวมหลังได้ชมรายการวาไรตี้ Old Enough กันก่อน ก็ต้องบอกเลยว่าเนื้อหาดูสนุก เพลิดเพลิน มีเสน่ห์ที่จะทำให้คนดูหลงรักและตามดูตอนต่อตอนไปได้เรื่อยๆ เพราะต้องลุ้นช่วยหนูน้อยให้ทำภารกิจให้สำเร็จ เราจะได้เห็นความพยายาม ความมุ่งมั่น ไปจนถึงอากัปกิริยาของเด็กๆ ที่ไร้เดียงสาในการทำภารกิจให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งความสนุกก็อยู่ระหว่างทางที่เด็กๆ ไปทำภารกิจนั่นเอง ด้วยธรรมชาติของความเป็นเด็กก็จะมีเรื่องให้ขำ เอ็นดู เอาใจช่วยไปด้วยแต่ละตอน เช่น ตอนแรกที่เราจะได้เห็นเด็กชายฮิโรกิตะ อาศัยในจังหวัดคาโงชิมะ ถูกคุณแม่ไหว้วานให้ไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ต 3-4 อย่าง

ก่อนไปคุณแม่มีการอธิบายเตรียมความพร้อมว่าจุดที่ต้องข้ามถนนจะต้องโบกธงสีเหลืองที่คุณแม่ทำไว้ให้ถือไปด้วย พร้อมกระเป๋าสะพายใบน้อยที่มีเงินที่จะไปซื้อของใส่ไปให้ด้วย ซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตที่หนูน้อยจะไปด้วยระยะทางไปกลับรวมแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร ก็เป็นที่ที่เคยไปกับคุณแม่ประจำอยู่แล้ว แต่หนนี้จะเป็นการไปเองครั้งแรกของเด็กชายวัยไม่กี่ขวบ และก็จะต้องจดจำที่คุณแม่บอกว่าให้ซื้ออะไรมาบ้างให้ถูกต้อง ซึ่งคนดูก็ติดตามการผจญภัยและภารกิจซื้อของของเขาจนเสร็จสิ้น โดยมีเสียงพากย์ที่สนุกสนานเข้ามาช่วยเสริมอรรถรส

ส่วนเบื้องหลังการผลิต ทางรายการมีการเตรียมพร้อมอย่างดี ไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆ เดินดุ่มๆ ไปแบบไม่มีคนคอยดูแล เราจะเห็นว่ารายการปล่อยให้คนดูได้เห็นตั้งแต่ทีมงานตากล้องช่างภาพ ไปจนถึงทีมงานรักษาความปลอดภัยของรายการ ที่จะมายืนกระจายตามจุดใกล้ๆ มีทั้งแบบซ่อนตัว อำพรางตัวเป็นคนเดินทั่วไปแถวนั้น และถ้ามีเรื่องที่ฉุกเฉินด่วนก็จะเห็นว่าตากล้องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็จะเข้ามาช่วยเหลือกลายๆ คือมีการช่วยเหลือตามความจำเป็นและหน้างานเป็นหลัก แต่ภาพรวมรายการไม่ได้จัดฉากอะไร ยังคงปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติของหนูน้อยในการออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ นั่นเอง

ส่วนงานเบื้องหลังเท่าที่ค้นข้อมูลรายการมาก็จะมีการเตรียมงานล่วงหน้าในแต่ละตอนที่ถ่ายทำ คือทีมงานผู้ผลิตรายการจะมีการออกสำรวจเส้นทางที่เด็กๆ จะเดินไปทำธุระทั้งหมดก่อน และให้ผู้ปกครองของเด็กตรวจสอบด้วยกัน เพื่อตรวจหาว่ามีจุดไหนที่จะเป็นถนนอันตรายที่เด็กต้องเดิน หรือมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล รวมทั้งเพื่อนบ้านในพื้นที่ที่เด็กเดินผ่านก็จะได้รับแจ้งถึงภารกิจของหนูน้อยในวันถ่ายทำ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกไปโทรแจ้งตำรวจที่ไปเห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยอายุไม่เกิน 5 ขวบ เดินตะลอนถือข้าวของไปบนถนนลำพัง เรียกว่ามีการดูเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เตรียมพร้อมทั้งหมด

ส่วนเด็กๆ ที่จะได้เข้ามาร่วมรายการนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นจะสมัครเข้ามาในรายการเพื่อให้ทางรายการคัดเลือก ซึ่งเวลาถ่ายทำนั้นเด็กๆ จะไม่รู้ล่วงหน้า

สิ่งดีๆ ที่เราได้ดูจาก Old Enough คือทำให้เห็นถึงการปลูกฝังความมั่นใจให้กับเด็กๆ เมื่อพวกเขาอายุแค่ 2-5 ขวบ และต้องออกจากบ้านไปทำธุระต่างๆ ตามที่ผู้ปกครองบอก ซึ่งธุระที่เลือกให้หนูน้อยก็ไม่ได้โหดเหี้ยมอะไร เพียงแต่สำหรับในวัยนี้มันก็คือความน่าตื่นเต้น น่าตกใจกับโลกกว้างนอกบ้าน แม้จะแค่เดินไปซื้อของ หรือเอาของไปส่งในระยะทางที่ไม่ได้ไกลจากบ้านมากนัก แต่เมื่อต้องไปคนเดียวมันก็มีความน่าตื่นเต้น ความกลัวกันทั้งนั้น เด็กบางคนร้องไห้หลงทางน้ำหูน้ำตาไหลกว่าจะเอาชนะความกลัวและออกเดินอีกครั้ง บางคนต้องถือของพะรุงพะรังเดินไกลเผลอแวะเล่นข้างทาง บ้างก็ทุลักทุเล ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบต่างๆ กว่าจะทำภารกิจได้สำเร็จ ซึ่งสุดท้ายในแต่ละตอนเราจะได้เห็นว่าหนูน้อยแต่ละคนก็จะได้เรียนรู้มากขึ้น มีความกล้า มั่นใจในตัวเอง และภูมิใจที่ตัวเองทำอะไรสักอย่างสำเร็จ

ทว่าดราม่าที่เกิดในฝั่งตะวันตกที่มีตามโซเชียลมีเดีย รวมทั้งรายการประเภทวาไรตี้เล่าข่าวที่วิจารณ์ว่าเป็นการให้เด็กออกไปทำอะไรอันตรายเกินไปหรือไม่ พ่อแม่บางคนดูแล้วไม่สบายใจไม่กล้าที่จะให้ลูกไปทำอะไรแบบนั้น ซึ่งความเห็นก็แตกออกเป็นสองฝั่ง บ้างก็มองว่า เพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสังคม ชุมชนที่นั่นมีความปลอดภัยในระดับสูงทำให้กล้าที่จะสร้างสรรค์รายการรูปแบบนี้ขึ้นมา บ้างก็มองว่าใครจะให้เด็กตัวเล็กๆ แค่นั้นออกไปเสี่ยง แต่อย่างที่เล่าไว้ข้างต้นว่ารายการมีการวางแผนด้านความปลอดภัยมาล่วงหน้า และยังมีการดูแลความปลอดภัยหน้างานระหว่างถ่ายทำอีก นั่นก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

Old Enough ยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคมญี่ปุ่นที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยทางสาธารณะสูง ผู้คนในละแวกบ้านก็พร้อมจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เด็กๆ ซึ่งสื่อตะวันตกเองโดยเฉพาะในสังคมสหรัฐอเมริกาก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาก และพอเข้าใจได้ว่าทำไมคนดูฝั่งตะวันตกบางส่วนจะรู้สึกกังวล หากจินตนาการว่ารายการลักษณะนี้ถ้าสร้างในแบบฉบับอเมริกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็อาจจะหวาดหวั่นมากกว่าจะรู้สึกโอบกอดกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยสังคมที่ดูจะไว้ใจกันได้ยากมากกว่า

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม Old Enough ถือเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วละมุนให้ความอ่อนโยน มีกราฟิกแอนิเมชั่นน่ารัก ผู้บรรยายให้เสียงพากย์ที่มีอารมณ์ขันจนทำให้คนดูอมยิ้ม และถ้าใครรู้สึกว่ากำลังทำงานเครียดๆ อยากจะหาซีรีส์ดูผ่อนคลายอารมณ์ ขอแนะนำรายการ Old Enough และจะพบถึงความสุขระหว่างการดูที่ปรากฏรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แสนน่ารักผ่านการเดินทางของเหล่าหนูน้อยวัยอนุบาล

ภาพประกอบ Youtube Video / Netflix / Internet