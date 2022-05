ซาร่า คาซิงกินี โพสต์โต้ถูกมองละเลยลูก ลั่นต้องทำงานหาเงิน-ไม่มีคนเลี้ยงดู

ทำเอาคุณแม่ลูก 2 ซาร่า คาซิงกินี เดือดไม่น้อย จนต้องลุกมาโต้หลังถูกวิจารณ์ว่าละเลยลูกๆ โดยเจ้าตัวได้เผยความในใจไว้ว่า

“มาบอกว่า ละเลย ลูก!

พูดเหมือนมานั่งอยู่ในชีวิต 9 เดือน ช่วยเลี้ยง 24 ชม. เห้ยยย ชีวิตไม่ได้มีปัวมาเลี้ยงดูนะ ไม่ได้สบาย นั่งเฉยๆ แล้วเงินลอยมา หรืออยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วเงินหล่นมาจากท้องฟ้างี้ นิแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องทำทุกอย่าง เรียกว่าทุกอย่าง ลูกก็เลี้ยง เงินก็ต้องหา งานก็ต้องทำ

ใน 1 ร่างคือทำทุกอย่างเลย และไม่คิดว่าต้องมานั่งประกาศบอกกล่าวเลยว่า วันๆทำไร ลำบาก หรือมีเรื่องทุกข์ใจยังไง

ทุกวันนี้แค่อยากแชร์แต่ความสุข ความน่ารักของชีวิตในครอบครัว อยากส่งต่อแค่ความสุขเท่านั้น ตัดสินกันจากอะไร จากที่เห็นในสื่อ? จากภาพ? จากช่วงเวลาไม่กี่นาทีของทั้งชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับลูก มีเรื่องผิดพลาดอะไร ทุกคนพร้อมที่จะโทษที่คนเลี้ยง

คือ คนเป็นแม่! แม่ คำเดียว แม่คือโลกทั้งใบ แม่คือต้องทำได้ทุกอย่าง แม่คือยอดมนุษย์! ลืมไปหรือป่าว แม่ก็คือ คนธรรมดา คือผญคนหนึ่ง ที่มีชีวิตจิตใจ มีมุมอ่อนแอ เหมือนทุกคนบนโลกนั้นแหละ !

…. Nobody is perfect and nobody deserves to be perfect. Nobody has it easy, everyone has issues. You never know what people are going through. So pause before you start

judging, mocking or criticizing others. Everyone makes mistakes but some mistakes will teach you great lessons and make you a better person!”