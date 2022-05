ชมโมเมนต์น่ารัก เดียร์น่า – ลิซ่า BLACKPINK เที่ยวทะเลสุดสดใส

มีโมเมนต์น่ารักๆ มาให้ชมกันเสมอ สำหรับคู่พี่น้องที่สนิทสนมกันมานาน อย่างนางเอกสาว เดียร์น่า ฟลีโป กับนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีสายเลือดไทย ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือลิซ่า BLACKPINK ที่ล่าสุดลิซ่าได้กลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทย เดียร์น่าก็โพสต์ภาพโมเมนต์สดใสคู่กันพร้อมเขียนข้อความว่า

“I just wanna see you as happy as you can be my lil’ sis”