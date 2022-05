สิ้น ปุ๊ กรุงเกษม ปันปันลูกสาวแหวน ฐิติมา แจ้งข่าวเศร้า

เป็นอีกข่าวเศร้าของครอบครัวคนในวงการ เมื่อ ปันปัน เต็มฟ้า ลูกสาวของศิลปินชื่อดัง แหวน ฐิติมา สุตสุนทร ผู้ล่วงลับ แจ้งข่าวการจากไปของ ปุ๊ กรุงเกษม หรือ บรรเจิด กฤษณายุธ ผู้เป็นพ่อ โดยปันปันได้โพสต์ภาพถ่ายของพ่อ พร้อมเขียนข้อความอาลัยและแจ้งรายละเอียดกำหนดพิธีงานศพเอาไว้ว่า

‘Forever and always 🤍 My daddy 👨🏻♥️ I hope I made you proud. There’ll always be a place in my heart for you.

____________________

กำหนดสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ

นายบรรเจิด กฤษณายุธ

ณ ศาลา 4 (ศาลา สิทธิสยามการ) วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565

เวลา 16.00 – พิธีรดน้ำศพ

เวลา 19.00 – สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. – วันอังคาร 10 พ.ค. 2565

เวลา 19.00 – สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

เวลา 17.00 – ฌาปนกิจ (เมรุหน้า)’