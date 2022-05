SOLD OUT! มาร์ค ต้วน ขอบคุณแฟนๆ หลังบัตรแฟนมีตที่ไทยทั้ง 2 รอบขายเกลี้ยง

เตรียมบินมาใกล้ชิดกับแฟนคลับ แบบไม่เว้นระยะครั้งแรก ไม่ผ่านออนไลน์ สำหรับหนุ่ม มาร์ค ต้วน GOT7 ในงาน “PULL-UP” MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND ที่จัดขึ้นที่ อิมแพค อารีน่า วันที่ 28-29 พฤษภาคมนี้

ทั้งยังได้เพื่อนร่วมวงอย่าง แบมแบม มาเซอร์ไพรส์เป็น SPECIAL MC & GUEST ให้

โดยเพิ่งเปิดขายบัตรไปเมื่อ 10.00 น.ที่ผ่านมา ทาง Thaiticketmajor ล่าสุด 4NOLOGUE ผู้จัดงานแฟนมีตติ้งของมาร์ค ต้วน ก็ได้ออกมาประกาศว่า SOLD OUT ขาดหมดทุกที่นั่งเป็นที่เรียบร้อย

มาร์ค ยังได้ทวีตขอบคุณเหล่าบรรดาอากาเซ่ หรือแฟนคลับของวง GOT7 ด้วยว่า “ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ตอนนี้บัตรทั้ง 2 รอบของงาน ‘PULL-UP’ MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND ขายหมดเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวไปสนุกและเจอกับเซอร์ไพรส์ด้วยกันเลย”

Thank you for your big support for MARK TUAN.

Now the tickets of "PULL-UP" MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND both 2 rounds have already "Sold Out"

Get ready to enjoy all the special surprises together!!#PULLUPwithMarkTuan#MarkTuan#4NOLOGUExDNA#4NOLOGUE@marktuan pic.twitter.com/U53lAKYSTE

— Mark Tuan Official (@dnaofficial) May 14, 2022