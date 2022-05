กัสจัง จิรันธนิน คิดถึงความหลัง เล่าเคยเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูด ดันซวยหนังหลุดฉายก่อน

เรียกว่าไม่ธรรมดาที่ครั้งหนึ่งนักแสดงสาว กัสจัง จิรันธนิน เคยเล่นรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง Trade of Innocents เมื่อปี 2555 โดยล่าสุดเธอได้ออกมาแชร์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับแนบคลิปวิดีโอผลงาน โดยเธอเล่าว่า

‘ดูคังคุไบ นึกถึงตอนเข้าวงการแรกๆ หลังจากเป็นเด็กเล่นโฆษณา เด็กฝึกร้องเพลง จนมาได้เล่นเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกตอน17 จนมีเรื่องที่2 เป็นภาพยนตร์ชนะเทศกาลเมืองคาน ฟีลเดียวกันเลย อาจจะจำไม่ได้นะอันนี้หน้าแรก🤣🤣🤣🤣 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอง กำลังจะไปสายโกอินเตอร์ ต้องซ้อมภาษาอื่นหนักมากก แต่มีแฟนก่อน ดังไทยแทนในด้านอื่น ทิ้งทุกอย่าง😅🥹’

ต่อมาเธอก็ได้โพสต์บอกอีกว่า เคยเล่นภาพยนตร์เรื่อง Elephant White เมื่อปี 2554 พร้อมเขียนเล่าว่า

‘ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตได้เป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดแต่ความซวยคือ หนังเอาไปแปลศัพท์ไทยแล้วหลุดไปในอินเตอร์เน็ต ก็เลยไม่ได้ฉายอยู่ใน Blueray แทน แต่ดูคังคุไบเลยนึกถึงตัวเอง5555 สมัย17-18หน้าแรก เป็นคนทะเยอทะยานมากจนได้มาเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดในตอนนั้น its been a decade! Thank you @djimon_hounsou & @kevinbacon for being so nice to me especially Djimon! A lot of people audition for this I know. It’s being all around Asia but you chose me🙏🏻 thank you so much. This was a very good memory. Sorry for my bad acting because that time I was so nervous. I promise if I have this chance again I will try more and not afraid of anything🙏🏻😊’