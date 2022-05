‘พิ้งกี้ สาวิกา’ โพสต์ซึ้งถึง แตงโม แล้วเจอกันอีกทีที่ฝั่งฟากนั้น

หลังจากที่ “แตงโม นิดา” พลัดตกเรือและเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา และทางคุณแม่ ภนิดา ศิระยุทธโยธิน ได้เก็บศพไว้ และล่าสุดวันนี้ (24 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตครบ 3 เดือนนั้น ก็ได้กำหนดให้เป็นวันฌาปนกิจแตงโม นิดา

โดยวันนี้ เพื่อนๆ และญาติสนิทได้มารวมตัวกันเพื่อส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย โดยล่าสุด “พิ้งกี้ สาวิกา” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านไอจี โดยระบุว่า

“Even in death,you are still loved and forever will be.

We are not saying goodbye forever

but goodbye for now.

I pray that you find peace

and rest wherever you are“

แล้วเจอกันอีกทีที่ฝั่งฟากทางนั้น

หลับให้สบายนะเพื่อนรัก นางฟ้าของทุกคน 🕊

#รูปนี้คือเธอสวยมาก

#เบิร์ดสมัยละอ่อน

#รักแท้มีอยู่จริง”

อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีเพื่อนดาราศิลปินเข้ามาแสดงความเสียใจและร่วมส่งแตงโมกันเป็นจำนวน เช่น มัดหมี่ พิมพ์ดาว ก็ระบุว่า หลับให้สบายนะพี่โม 😭🌟 ส่งความรักและปรารถนาดีให้ดวงวิญญาณของพี่นะคะ🤍 ไอซ์ ณพัชรินทร์ ก็ได้ส่งหัวใจสีขาวเข้ามาด้วย