แม้จะยังไม่เปิดตัวหวานใจให้แฟนๆได้เห็น แต่ล่าสุด ไอซ์ อภิษฎา ก็ทำให้ใครๆพากันเข้าไปส่องความเคลื่อนไหว หลังเจ้าตัวสวมแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนอย่าง วุ้นเส้น วิริฒิพา และ คาริสา สปริงเก็ตต์

ภาพที่วุ้นเส้นลงได้เขียนข้อความว่า ‘I’m so happy for you @apitsada you deserve the best ♥️💍’ ขณะที่วุ้นเส้นก็ตอบกลับด้วยรูป ❤️❤️❤️❤️

ขณะเดียวกันเมื่อ เมย์ พิชญ์นาฏ และ พีช ภรรยาของติ๊ก เจษฎาภรณ์ เข้ามาร่วมแสดงความยินดี และวุ้นเส้นก็ได้ขอบคุณคำยินดีเหล่านั้น