เพลง ชนม์ทิดา กับการร้องไห้ เรื่องใจหายจนพูดไม่ออก และโทษตัวเอง

เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม บอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้สมาชิกในครอบครัวของเธอไม่ได้รวมตัวมานานหลายปี อย่างไรก็ดีเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการนัดเจอกันเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่คุณยายของเธอมีอายุได้ 93 ปี โดยบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น เสียงหัวเราะ และเสียงเพลง อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวเธอเองมีภาวะของการเสียน้ำตา รวมถึง ‘ใจหายจนพูดไม่ออกเลย’ ขณะเดียวกันก็ยัง ‘โทษตัวเอง’ ซึ่งเพลงให้รายละเอียดเอาไว้ว่า

‘May 28, 2022 A mini-celebration of grandma’s 93rd birthday with her loved ones. Super warm & cozy evening 🤍

เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวเราได้รวมตัวกันในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะ covid…เป็น evening ที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเพลง

เอาจริงๆ ว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะ แต่มันรักมากๆๆนี่นา (ตอนนั้นกำลังร้องเพลง “รัก” ให้ ย.ยายฟัง)

P.S ด้วยความที่ ย.ยาย ไม่ได้เจอหลานรักและอีกหลายๆท่านนานถึง2ปีกว่า (เพราะเรามัวแต่กลัวโควิดมากๆ) ตอนที่ยายพูดว่า จำพี่ปอนด์&พี่เปาไม่ได้แล้ว เราทุกคนใจหายจนพูดไม่ออกเลย…พี่เปาถึงกับน้ำตาไหล เพราะเราต่างไม่คิดว่า ปีๆหนึ่งสำหรับยายจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้

เพลงมานั่งโทษตัวเองว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ยายบ่นบ่อยครั้งว่าอยากพาเพลงไปร้านใหม่ของพี่เปา ให้ขับรถพายายไปหน่อย…เพลงก็มักจะตอบว่า เพลงยังหาวันไปไม่ได้เลย หรือ เราไปไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดยังไม่แน่นอน เดี๋ยวยายติดเชื้อ

วันนั้นก็ลองเล่าเท้าความสั้นๆว่าใครเป็นใคร จนยายเริ่มจำได้ (พอนึกออกนิดเดียวเราก็ใจชื้น)…ด้วยความที่กลัวยายจะลืมอีกรอบ เราเลยไม่รอช้า รีบพายายไป visit ร้านหลานรัก (ที่ยายรักมากๆยิ่งกว่าหลานแท้ๆซะอีก)…กลายเป็นว่าจำได้แล้วว่า ใครคือพี่ปอนด์พี่เปา🥰

We should never say “later”, because time never waits.’