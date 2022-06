ไอซ์ ปรีชญา แจ้งข่าวแอดมิตรพ. หลังพบกรดในเลือดสูง ลั่น ‘วงการบันเทิงก็สมชื่อละคะ’

นางเอกสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ล่าสุดทำเอาแฟนๆ เข้าไปส่งกำลังใจกันใหญ่ หลังจากที่เธอได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายชู 2 นิ้ว พร้อมกับมีสายน้ำเกลือ โดยเธอแจ้งข่าวว่า นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้วกว่า 5 วัน ซึ่งก็ได้ไอซ์เขียนรายละเอียดไว้ว่า

‘Too much too hold on .. we never know who truly people are until they take off their mask 🥹🫠 off 5 วันละนะปรีชญา นอนจนมีแต่ไส้แล้ว ที่หายๆ ไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ไอซ์มีกรดในเลือดสูงมาก เม็ดเลือดขาวขึ้นไปเกือบสามหมื่น ความดันสูง มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ตลอด ทานอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ทางสายน้ำเกลือ หมอคาดว่าน่าจะมาจากอาหารที่กิน เพราะทำให้ลำไส้และกระเพราะอักเสบและติดเชื้อและเลือดเป็นกรดสูง

ถ้าหากไอซ์หายคงได้เห็นผลงานกันต่อไปนะคะ ถ้าไม่หายก็คงต้องหยุดพักงานทางด้านนี้ไปก่อน ไม่มีใครอยากป่วยเนอะ แต่มันเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้จริงๆ เวลาเจ็บป่วยทรมานจะตายไป เสียเงินเสียทองอีก

ใครไม่เป็นเรา ไม่มีทางรู้หรอก แล้วเวลาที่เราเจ็บหรือล้มก็จะมีคนที่อยู่ข้างเราอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นและคะ คนเหล่านั้นที่อยู่ข้างๆ เรา คอยช่วยเหลือเราเวลาเราทุกข์ยากขอให้รู้ไว้เถอะ ว่าเค้าจริงใจและรักเราจริงๆ ไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์จากเรา #วงการบันเทิงก็บันเทิงสมชื่อละคะ 🎬🙏🏻❤️ im thankful for all the loving and the kindness to you all na ka ขอบคุณคะ‘