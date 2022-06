เหลือเชื่อ! เปิดเส้นทางความรัก ปอย-โอ๊ค พรหมลิขิตชัดๆ พบกันหน้าองค์พระพิฆเนศ

วันก่อนเพิ่งเห็นปอย ตรีชฎา ดาราสาว สร้างความฮือฮาเปิดตัวคนรักด้วยการโพสต์ภาพเซลฟี่คู่กับหนุ่มหล่อ “โอ๊ค ภควา หงษ์หยก” ทายาทแห่งบ้านอาจ้อ ร้านอาหารชื่อดังของภูเก็ต ลงในโซเชียล ทำเอาเพื่อนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบรัวๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพจ Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ ซึ่งเป็นเพจร้านอาหารชื่อดังของครอบครัวฝ่ายชายที่ทำธุรกิจทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ และช่วยเหลือเด็กภูเก็ตที่ด้อยโอกาส ออกมาเล่าถึงเส้นทางความรักของสาวปอย และหนุ่มโอ๊ค โดยระบุว่าเหมือนพรหมลิขิตชัดๆ

โดยมีการระบุว่า จี้อยากเล่า.. ตกลงคือพรหมลิขิตใช่มั้ย สองคนนี้เจอหน้ากันครั้งแรกที่หน้าองค์พระพิฆเนศแบบไม่ได้นัดหมาย #surprise #เหลือเชื่อ โอ๊คบอกจี้ว่า ขออย่างเดียวเลย ขอแค่ความรักที่ดีจากท่าน (ตอนแรกจี้นึกว่าล้อเล่น 5555 เลือกจะโสดมาขนาดนี้ ใครจะไปนึกว่ามันพูดจริง)

แล้ว 2 คนนี้ก็เจอกัน #ขนลุก #แม่เจ้า #ตะลึง #เฮ้ยยยย #พรหมลิขิต วันนี้เค้าพากันมาขอบคุณท่าน จี้นี่นึกถึงประโยคในนิทานซินเดอเรล่าที่เคยอ่านตอนเด็กๆ เลยอ่ะ .. and the live happily ever after กรี้ดดดด จี้พิมพ์ไปเขิลไป Banlu Hongyok

ซึ่งหลังจากที่ทางเพจ Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ ออกมาเล่าเรื่องราวของความรักของปอย กับโอ๊ค ที่พบกันครั้งแรกหน้าองค์พระพิฆเนศนั้น ก็มีประชาชนแห่เข้ามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรัก รวมถึงมาแก้บนเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่เรื่องที่พีคสุดกว่านั้นคือ เวลาคนขอเรื่องความรัก ตอนมา มาคนเดียว ตอนแก้บนมาเป็นคู่

พร้อมบอกวิธีการขอให้ด้วยโดยระบุว่า ขอพร 1 ข้อเท่านั้น จะขอพรหรือบนก็ 1 ข้อ ถ้าขอพรไม่ต้องมาแก้ แต่!! ถ้าบนแล้วสำเร็จต้องกลับมาทำตามสัญญานะ ยืนข้างองค์ท่าน เอา 2 มือลูบพุงท่าน + ดึง 2 มือกลับมากอดตัวเอง 1 ครั้ง ท่อง #โอมศรีคเณศายะนะมะฮา

ตอนเดินออกมา ไม่ต้องหันกลับไปถือว่าเราเดินไปหาอนาคตที่เราขอนะ ไหว้ด้วยผลไม้ ขนม ดอกไม้เท่านั้น จุดกำยานได้ ห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไม่จุดธูปเทียน ปิดทองคำเปลว