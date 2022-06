ทำเอาแฟนๆ ลุ้นข่าวดีของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ที่ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ถ่ายภาพคล้ายกับลุคเจ้าสาวถือดอกกุหลาบสีขาว จับมือชายหนุ่ม พร้อมติด #goodnews โดยแอนก็ได้เขียนข้อความไว้ว่า

‘It could be the right timing now 💍 Thank you for always being ‘HERE’ with me. 💖 ถึงเวลาสักที…ขอบคุณนะคะที่รักแอนไม่เคยเปลี่ยนแปลง #แอนจักรพงษ์ #annejakrajutatip #goodnews‘