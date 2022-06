อั้นมานาน! ครึ่งปีหลัง2565 ทัพคอนเสิร์ตมาแน่น

หลังจากหลายภาคส่วนได้ผ่อนปรนเรื่องมาตราการโควิด-19 ไปบ้างแล้ว ในส่วนของวงการเพลงก็กลับมาคึกคักกันอีกรอบ หลังจากเงียบเหงากันมาพักใหญ่ โดยศิลปินหลายรายก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลัง2565 ให้ได้ชมกันแบบจุกๆ แต่ว่าจะมีใครบ้างไปเช็คลิสต์พร้อมๆ กันได้เลย

เริ่มที่เร็วๆ นี้ กับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 4 ปี โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ พร้อมเต็มวง เดอะดัสท์ The Dust กับ “TONO & The Dust คอนเสิร์ตพิเศษจริง Crazy Concert #100 By M.A.I. เครซี่คอนเสิร์ต ครั้งที่ 100” ในวันเสาร์ 25 มิถุนายน จัดที่อาคาร 101 TRUE DIGITAL PARK ให้แฟนคลับได้หายคิดถึง พร้อมด้วย 3 นักร้องใหม่ เรฟ อรันตชา พงศ์เรืองรอง ,แทน เจษณภูมิ พงศ์เรืองรอง ,ทูรี่ พันธ์ุทิพา พงศ์เรืองรอง ลูกชายนักร้องดัง กี้ อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง มาเป็นวงเปิดให้ด้วย

ต่อกันที่ คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งเเรกของนักร้องสาว ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์ กับ “La Lune Concert” (ลา ลูน คอนเสิร์ต) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 centralwOrld LIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ วันเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี 3 แขกรับเชิญพิเศษ The Parkinson, โอ๊ต ปราโมทย์ และ Lazyloxy มาร่วมสร้างสีสันกันแบบเต็มพิกัด

อีกหนึ่งคัมแบ็กของเหล่าตัวพ่อตัวแม่ อย่าง แก๊ง 4 โพดำ อย่าง กัน นภัทร , แก้ม วิชญาณี , โดม จารุวัฒน์ และ ตั้ม วราวุธ ที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังห่างหายไป 3 ปี กับ “คอนเสิร์ตเปิดม่านใหม่ เมืองไทยรัชดาลัย” ที่จะเปิดการแสดงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 กรกฎาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ นอกจากนี้ยังมีศิลปินคุณภาพอีกมากมาย อาทิ ตู่ ภพธร, นัท มีเรีย, แกงส้ม ธนทัต, พี่หนึ่ง ETC. , แก้ม กุลกรณ์พัชร์, แพรวา ณิชาภัทร รวมถึงศิลปินจาก The Golden Song ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากมิวสิคัลทุกเรื่องอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความสุขสุดอิ่มเอมให้ผู้ชมทุกคนแน่นอน

คอเพลงยุค 60 ก็ได้ฟินเช่นกัน กับ “The Brothers Four Concert” การกลับมาเป็นครั้งที่สอง ของศิลปินระดับตำนาน THE BROTHERS FOUR ซึ่งจะมาให้ความสุข ความสนุกสนาน กับเพลงเพราะเพลงฮิตตลอดกาลอัดแน่นกว่า 2 ชั่วโมงเต็ม ในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมนี้ ณ ESC Hall โรงแรม เอส ปาร์ค รังสิต

ถัดมาที่สังเวียนเดือดของ 2 เพื่อนรักใน “ตัน Fight ตัน Variety Concert” คอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของ ป๊อบ ปองกูล และ โอ๊ต ปราโมทย์ ในฐานะศิลปิน และ Show Director อย่างเต็มตัวครั้งแรก ซึ่งจะมาในรูปแบบของการต่อสู้บนเวที ที่เหล่าแฟนเพลงจะได้ร่วมเชียร์ ร่วมตัดสิน ศึกแห่งศักดิ์ศรี ที่จะสู้กันอย่าง ไม่มีศักดิ์ศรี ที่นอกจากจะสู้กันเองแล้ว ยังมาพร้อมกับ ลูกทีมตัวจี๊ดสุดเซอร์ไพรส์หลากหลายสไตล์ทั้ง แซ่บ สวย หล่อ ที่จะมาต่อสู้ ฟาดฟันกันแบบตัวต่อตัว ด้วยพลังเสียงในการร้องและฝีปากที่ไม่มีใครยอมใคร รับรองว่าไฟลุกแน่นอน ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ ที่ IMPACT ARENA เมืองทองธานี

เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีน่าฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุด เล่นต่อเนื่องและยาวนานที่สุด “The Concert Application presents MARATHON CONCERT FEST” กับ 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พบกับ Bigass, Bodaslam, Bomb at Track, Klear, Labanoon, Num Kala, Paradox แลเ The Yers

และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พบกับ Cocktail, Lomosonic, Plamy, Potato, Slot Machine, Taitosmith, Tilly Birds และ Three Man Down ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

และอีกหนึ่งความแรงกับคอนเสิร์ตแรกของ นนท์ ธนนท์ บัตรหมดหลังเปิดขายเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้นกับ “เครื่องดื่มมอลต์ Budweiser 0.0 presents NONT EP.01 ทะเยอทะยาน Concert” งานนี้ใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมพร้อมมาร้องให้สุดเสียง ขำให้กรามค้าง ในวันที่ 20-21 สิงหาคม นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน ชั้น 5

34 ปีในวงการ นี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ ก้อง สหรัถ “ไทยประกันชีวิต presents

Kong Saharat IN MY LIFE Concert” ที่คัดเพลงจากกว่า 10 อัลบั้ม จากเกือบ 100 เพลง

เพลงละครที่คุณชื่นชอบและเพลงเซอร์ไพรส์ที่ก้อง สหรัถ อยากเล่นให้ฟัง จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ Impact Arena เมืองทองธานี