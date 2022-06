อุ้ม สิริยากร เขียนถึงสามีกับ 14 ปีที่เกินความคาดหมาย

นับจากช่วงที่คบหาและแต่งงานของอุ้ม สิริยากร กับ คริสโตเฟอร์ มาร์ควอร์ท ก็เป็นเวลายาวนานถึง 14 ปีแล้ว และล่าสุดอุ้มก็ได้เขียนข้อความถึงสามี เล่าถึงสิ่งที่เธอรู้สึกตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยว่า

’14 years ago, when we just started dating, we told each other we’re gonna name our first child ‘Metta’. I knew then that you’re gonna take good care of us. Years passed, now we have two lovely daughters and you’ve surpassed all my expectations. You’ve shown us how caring, responsible, loving, funny, disciplined and generous dad you are. Happy Father’s Day to my other half. #ChristopherTheDadJokeChamp!‘ (เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตอนที่เริ่มเดท เราคุยกันว่าจะตั้งชื่อลูกคนแรกของเราว่า ‘เมตตา’ และตั้งแต่นั้นฉันก็รู้แล้วว่าคุณจะดูแลพวกเราอย่างดี หลายปีผ่านไป ตอนนี้เรามีลูกสาวที่น่ารักสองคน และสิ่งที่คุณทำก็เกินความคาดหมายของฉัน คุณได้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพ่อที่เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ น่ารัก มีอารมณ์ขัน มีระเบียบวินัยและใจกว้างเพียงใด สุขสันต์วันพ่อนะคู่ชีวิตของฉัน # #ChristopherTheDadJokeChamp!)