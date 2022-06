‘จีน่า’ ตอบแล้ว แจงหลังมีข่าวเลิกรากับสามี ‘โอ๊ต วรวุฒิ’

ก่อนหน้านี้มีข่าวเล่ากันว่าคู่สามีภรรยา จีน่า อันนา กับ โอ๊ต วรวุฒิ เลิกรากันแล้ว แต่กระนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ล่าสุดจีน่าได้โพสต์ไอจีสตอรี่ ตอบแฟนๆ ที่ถามมาว่า ‘Are you divorced? I hope not true. I like watch your family’s (คุณหย่าแล้วหรือ? ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริง ฉันชอบดูครอบครัวคุณมาก)

โดยจีน่าได้โพสต์ให้เห็นภาพด้านหลังของโอ๊ตที่กำลังจับมือเด็กน้อยเดิน พร้อมข้อความ ‘being a good parents and always support each other. (เป็นพ่อแม่ที่ดี และคอยสนับสนุนกันและกันเสมอ)