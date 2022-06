เอฟซีกรี๊ด ‘อีเจฮุน’ พระเอกซีรีส์ดัง อ้อนแฟนไทย ‘รักนะเด็กดื้อ’ ก่อนขึ้นแฟนมีตติ้ง พรุ่งนี้

แฟนคลับแห่กรี๊ด ‘อีเจฮุน’ แถลงข่าวจัดแฟนมีตครั้งแรกในไทย เตรียมโชว์เพลงไทย พร้อมเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ เต็มอิ่ม 22-23 มิ.ย.นี้

บินตรงถึงประเทศไทยไปเมื่อวานนี้แล้ว สำหรับ “อีเจฮุน” (Lee Je Hoon) พระเอกซีรีส์เกาหลี จากเรื่อง Move To Heaven และ Taxi Driver ที่มีเหล่าบรรดาแฟนคลับไปรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะเปิดแถลงข่าว เผยความพร้อม ที่ เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น G, เซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนงานแฟนมีตติ้ง “อีเจฮุน, ออน: เดอะ ซีน, เฟิร์สท แฟน มีตติ้ง อิน แบงค็อก 2022” (LEE JE HOON, ON: THE SCENE, 1st FAN MEETING IN BANGKOK 2022) พรุ่งนี้

โดยบรรยากาศในบริเวณงานแถลงข่าว เต็มไปด้วยแฟนคลับที่มารอต้อนรับพระเอกหนุ่ม อีเจฮุน กันอย่างคับคั่งตั้งแต่ช่วงบ่าย ก่อนที่ช่วงเย็นเสียงกรี๊ดจะดังสนั่นจนห้างแทบแตก หลังหนุ่ม อีเจฮุน ปรากฏตัวบนเวที ด้วยชุดสีขาว พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์บนเวทีอย่างเป็นเป็นกันเอง

พิธีกร : ช่วยกล่าวทักทายแฟนๆ ชาวไทยหน่อย

อีเจฮุน: สวัสดีครับ อีเจฮุนครับ (พูดภาษาไทย) ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ เห็นมีช่างภาพและกล้องเต็มไปหมดเลย ขอบคุณทุกๆ คนด้วยนะครับ

พิธีกร : รู้สึกยังไงที่ได้มาจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก?

อีเจฮุน: หลังจากที่จะมีแฟนมีตติ้งเกิดขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย ผมหวังว่าทุกคนจะดีใจและตื่นเต้น อยากให้ทุกคนมีความสุข ในงานแฟนมีตติ้งรอบนี้ครับ

พิธีกร : เตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ในงานแฟนมีตที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างครับ?

อีเจฮุน: งานนี้ ผมจะมีร้องเพลงไทยด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเพลงที่ผมฟังมาเยอะที่สุดในช่วงเวลา 2-3 เดือนนี้ จริงๆ ผมอยากจะบอกชื่อเพลงด้วยนะครับ แต่ว่าอยากให้ทุกท่านมาชมและมาฟังผมร้องกันที่งานแฟนมีตติ้งดีกว่าครับ

พิธีกร : ได้ข่าวว่าฝึกพูดภาษาไทยมาบ้าง มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆ เป็นภาษาไทยบ้างมั้ยครับ?

อีเจฮุน: “รักนะเด็กดื้อ” (เขินอาย)

พิธีกร : สุดท้ายนี้ มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไว้ให้แฟนๆ มั้ยครับ?

อีเจฮุน: “ขอบคุณครับ รักนะครับ มาพบกันนะครับ” (พูดภาษาไทย)

ใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชม “อีเจฮุน, ออน: เดอะ ซีน, เฟิร์สท แฟน มีตติ้ง อิน แบงค็อก 2022” (LEE JE HOON, ON: THE SCENE, 1st FAN MEETING IN BANGKOK 2022) ที่จัดขึ้นวันพุธที่ 22 และพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สามารถจับจองที่นั่งได้ทาง www.livenation.co.th หรือที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2262-3838 โดยงานนี้จะจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ชมปลอดภัยและสนุกกับการชมการแสดงได้อย่างเต็มอิ่ม