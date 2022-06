เช็กลิสต์ครึ่งปีหลัง ศิลปินต่างชาติเกินสิบ พาเหรดแสดงคอนเสิร์ตเมืองไทย

เช็กลิสต์ครึ่งปีหลัง ศิลปินต่างชาติ ยกทัพพาเหรดขึ้นเวที โชว์แฟนชาวไทยนับสิบ

พาเหรดมาเปิดคอนเสิร์ต ขึ้นโชว์ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันแบบรัวๆ สำหรับบรรดาศิลปินต่างชาติ ที่ขนทัพกันมาปักวันแสดง ตั้งแต่กลางปี ไปจนสิ้นปี หลังจากไทยปลดล็อกมาตรการโควิดต่างๆ

บางเดือน ก็เรียกได้ว่าเห็นศิลปิน จัดต่อกันรายวันก็ยังมี จึงได้โอกาสอัพเดตตารางทัวร์ ของเหล่าบรรดานักร้อง ไอดอล ที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตในไทย ไปจนถึงสิ้นปีนี้

25 มิถุนายน

KIMJUNSU 2022 CONCERT “DIMENSION” TOUR IN BANGKOK!!

คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ 6 ปี ของคิมจุนซู

รอบการแสดง : 17.00 น.

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร : 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท

12 กรกฎาคม

RED WORLD OPENING LIVE THE MATCH BANGKOK CENTURY CUP 2022

ศึกแดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ลิเวอร์พูล กับการโชว์เปิดของ JACKSON WANG จัดเต็ม 1 ชั่วโมงเต็ม

รอบการแสดง : ประตูเปิด 16.00 น. เริ่มโชว์ 18.00 น. และเริ่มเตะ 20.00 น.

สถานที่ : ราชมังคลากีฬาสถาน

ราคาบัตร : 25,000 / 22,000 / 20,000 / 15,000 / 12,000 / 7,000 / 5,000

23-24 กรกฎาคม

THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE IN BANGKOK

คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรก ที่ The B รอคอย ขาดเพียงหนุ่ม Eric ที่มีปัญหาสุขภาพ

รอบการแสดง :

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร : 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 เริ่มจำหน่ายบัตร 3 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor

30-31 กรกฎาคม

‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK’

เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ ของบอยแบนด์เกาหลีระดับตำนาน SUPER JUNIOR ใน SUPER SHOW ครั้งที่ 9 ที่แฟนๆรอคอย

รอบการแสดง :

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม เวลา 16.00 น.

สถานที่ : อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

ราคาบัตร : ติดตามรายละเอียดการจองที่ SM True

30 กรกฎาคม

CHA EUN WOO ‘2020 just One 10 Minute in Bangkok

แฟนมีตติ้ง ของพระเอกซีรีส์ชื่อดัง ชาอึนอู เมมเบอร์วง ASTRO ที่บินตรงมาเรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆชาวไทย

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร : ติดตามรายละเอียดที่ Be Hear Now Kpop

31 กรกฎาคม

2022 K POP Masterz in Bangkok TREASURE

คอนเสิร์ตครั้งแรก ของบอยแบนด์วงล่าสุดจาก YG ในประเทศไทย

สถานที่ : อิมแพค เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี

ราคาบัตร : 8,900 , 6,500 , 4,500 , 3,500 และ 3,000 เปิดขายบัตร 2 กรกฎาคมนี้ ทาง Thaiticketmajor

24 สิงหาคม

Billie Eilish “Happier Than Ever The World Tour”

การแสดงสดของ Billie Eilish สาวน้อยมหัศจรรย์ เจ้าของรางวัลแกรมมี่ กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย

รอบการแสดง : 24 สิงหาคม

สถานที่ : อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ราคาบัตร : 10,040 , 7,040 , 6,040 ,4,560 , 3,540 และ 2,040 จำหน่ายบัตรทั่วไป 27 มิถุนายน

27 สิงหาคม

2022 AB6IX Fan concert ‘AV_New Area’ in Bangkok

กลับมาเจอแฟนคลับชาวไทยครั้งแรกในรอบ 2 ปีครึ่ง ของหนุ่มๆ AB6IX เป็นที่แรกในอาเซียน ตามสัญญา หลังจากคอนเสิร์ตที่วางไว้ยกเลิกไปเพราะโควิด

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร -วันจำหน่าย : ติดตามรายละเอียดต่อไป

10 กันยายน

2022 HWANG IN YOUP 1st Fan Meeting in Bangkok

เตรียมตกหลุมรักกับหนุ่ม HWANG IN YOUP ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทย

สถานที่ : แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

รอบการแสดง : 10 กันยายน 18.00 น.

ราคาบัตร 6,500 , 5,500 ,3,500 และ 2,500

1-2 ตุลาคม

SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]

เพิ่มความฮอตในเดือนตุลาคม ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เอาใจกะรัต หรือแฟนคลับของวง เซเว่นทีน ที่ไม่ได้เจอกันเกือบ 3 ปีในประเทศไทย

สถานที่ : อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี

รอบการแสดง – ราคาบัตร : ติดตามรายะเอียดได้เร็วๆนี้ทาง Live Nation

8 ตุลาคม

2022 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK

หลังจากเลื่อนคอนเสิร์ต เพราะต้องเจอกับพิษโควิดนับปี ล่าสุด คิมแจจุง ก็กลับมาเปิดการแสดงอีกครั้ง ซึ่ง แฟนคลับที่ซื้อบัตรไปรอบที่แล้ว ก็สามารถนำบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอคืน มารับชมได้

รอบการแสดง : 8 ตุลาคม

ราคาบัตร การจำหน่าย – ติดตามรายละเอียดทาง iMe TH

22-23 ตุลาคม

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN BANGKOK

คอนเสิร์ตใหญ่ ของหนุ่มๆ บอยแบนด์จาก HYPE ที่จะมาจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดเหล่าบรรดาแฟนคลับ TXT

รอบการแสดง : 22-23 ตุลาคม เวลา 18.00 น.

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ราคาบัตร : ติดตามรายละเอียดการจำหน่ายเร็วๆนี้ทาง AppleWood

28 กันยายน

The SCRIPT Greatest Hits Tour 2022

สถานที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

รอบการแสดง 28 กันยายน

ราคาบัตร 4,000 , 3,500 , 3,000 , 2,500 , 2,000 และ 1,500 จำหน่ายบัตร 1 กรกฎาคมนี้

3-4 พฤศจิกายน

LANY A NOVEMBER TO REMEMBER TOUR

รอบการแสดง : 3 – 4 พฤศจิกายน 2565

สถานที่แสดง : อิมแพ็ค อารีน่า

ประตูเปิด : 19.00 น.

ราคาบัตร : 9,500 / 7,000 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500

งานนี้บังคับกรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าชมงาน (ไม่ใส่ชื่อเล่น ชื่อซ้ำกันในกรณีซื้อมากกว่า 1 ใบ

6 พฤศจิกายน

JUSTIN BIEBER JUSTICE WORLD TOUR BANGKOK

คอนเสิร์ตใหญ่ของ จัสติน บีเบอร์ ที่เหล่าบีลิฟเวอร์เฝ้ารอคอย

สถานที่ : ราชมังคลากีฬาสถาน

รอบการแสดง : 6 พฤศจิกายน เวลาเปิดประตู 16.00 น.

ราคาบัตร : 16,500 (VIP PACKAGE) / 12,000 (VIP PACKAGE) / 9,500 (VIP PACKAGE) / 7,500 / 6,500 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 SOLD OUT เป็นที่เรียบร้อย