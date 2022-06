นิวเคลียร์ โพสต์แคปชั่นเด็ด หลังแต่งตัวเซ็กซี่ แฟนๆแห่คอมเมนต์ สับมากแม่

ก่อนหน้านี้ ดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย ได้ออกมาเปิดใจถึงอดีตภรรยา นิวเคลียร์ หรรษา ถึงการแต่งตัวเซ็กซี่ให้เห็นมากขึ้น

-อ่าน ดีเจเพชรจ้าเผยเรื่องรักครั้งใหม่ ‘คุยๆอยู่’ กับสาวนอกวงการ

ล่าสุดในอินสตาแกรมของนิวเคลียร์ เธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายสวมชุดสีบานเย็นอวดความแซ่บ พร้อมเขียนข้อความเด็ดว่า

‘FYI: Grown-Ass Women Dress For Themselves — Not To Please Men

(ผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่อเอาใจผู้ชาย)’

ทำเอาแฟนๆและเพื่อนในวงการต่างเข้ามารคอมเมนต์บอก ‘ถูกที่สุด👍👍’ ‘สับมากแม่💕’ ‘ปังค่าาาา ความสุขของเรา’ และมีบอก ‘ถูกต้องที่สุด!!! แม่เลิศ แม่แซ่บ แม่สวย แม่สับ ไปต่อกับสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแม่ ไทก้าแม่หนูโคตรเท่ห์ โคตรคูล ❤️❤️❤️’