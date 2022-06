แนนนี่ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ เผยภาพลูก เปิดความรู้สึกที่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้

อุ้มท้องมา 39 สัปดาห์ แล้ว แนนนี่ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ หรือ ภัทรนันท์ ดีรัศมี ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ คลอดลูกชายออกมาเป็นขวัญใจของครอบครัว

โดยแนนนี่ ได้โพสต์ภาพของลูก พร้อมเขียนข้อความ

‘Welcome to our family my little boy 👼🏻 “Eren Sundarathiti” 💗💗 ได้เห็นหน้ากันซะทีนะนู๋จิ๋ว 🥰

พยายามคลอดธรรมชาติ แต่ธรรมชาติร่างกายดันไม่เอื้ออำนวย รอกันมา 9 ชม. ฉีดกระตุ้นคลอดก็แล้ว จนปากหมดลูกเปิดครบ 10 เซน ละเบ่งอยู่ ชม.ครึ่ง คุมแม่พยายามละนะ..เศร้า.. 🥲

ในที่สุดเลยต้องผ่าค่ะ จิ๋วออกไม่ได้จริงๆ แม่คงบำรุงมาดี ตัวแน่นตัวยาวมากเลยค้าบลูก / นน. 3.6 กก. ยาว 53 เลยฮะ 😅😂’

และ ‘ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ ภาพนี้ !

ชั้นผู้อุ้มเด็กไม่เป็นด้วยซ้ำ เล่นกับเด็กก็ไม่เป็น แต่วันนี้มีลูกเป็นของตัวเองละจ้าาา 😂👏🏻👏🏻 แม่จะทำให้ดีที่สุด จะรักหนูให้ดีที่สุดนะ เจ้าเอเรนน้อย ❤️

#1stdaywithu #LittleEren🐯 27•06•2022′