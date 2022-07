ตามชมกันเต็มอิ่ม ทั้งคอนเสิร์ตเกาหลี ไปจนถึงละครเวที แถมมีโอกาสลุ้นรางวัล ร่วมแสดงในรายการดัง

พอโควิดเริ่มคลี่คลาย คอนเสิร์ตเกาหลีก็บุกไทยรัวๆ โดย โฟร์ วัน วัน ของ กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ จะพา บีไอ(B.I) หรือ คิมฮันบิน มาจัด บีไอ เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] อิน แบงคอก (B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK) ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น 6 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม



– ส่วน คิมแจจุง ที่เคยเลื่อน ก็พร้อมจะมากับ 2022 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม เวลา 18.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ การนี้บัตรจะเปิดขายในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ทาง www.imethai.com ในราคา 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 บาท ส่วนแฟนๆ ที่เคยซื้อบัตรไว้ตั้งแต่ปี 2563 สามารถมาชมการแสดงครั้งนี้ได้ ส่วนผู้ต้องการคืนบัตรก็ต้องดำเนินการได้ภายในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ทาง iMe TH



– คิมยูคยอม (KIM YUGYEOM) หรือ ยูคยอม GOT7 ขอฉายเดี่ยวใน 2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 18. 00 น. ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี จับจองบัตรกันได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 (ยืน) และ 5,900 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/FeohThai

– หากช้าไป อาจไม่ได้รวมก๊วน บอกแบบนี้เพราะกิจกรรม ฮา ฟ. แฟน ที่ บริษัทฮาไม่จำกัด TAG TEAM เปิดโอกาสให้ครีเอตคลิปฮา เพื่อลุ้นรับเงินรางวัล 155,555 บาท และร่วมแสดงในรายการที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 น. ทางช่องวัน 31 กับชาวก๊วนทั้ง จตุรงค์ โพธาราม, นุ้ย เชิญยิ้ม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, แจ็ค เฉลิมพล, อาไท สุภทัต, นิกกี้ ณฉัตร และ อาร์ม โอฮาน่า จะหมดเขตภายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊กบริษัทฮาไม่จำกัด



– ทำมาแล้วทั้งเป็นลิเก นักร้อง นักแสดง คอมเมนเตเตอร์ และพิธีกร ล่าสุด เอ ไชยา มิตรชัย ก็มาชิมลางเป็นพิธีกรข่าวรายการข่าว ปากท้องต้องรู้ ทางช่อง 8 (หมายเลข 27) ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่ายังตื่นเต้นจนมือเย็น แต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจเต็มที่

– กลับมาทั้งที รายการ The Voice Thailand ที่ปีนี้มีอายุครบ 10 ปี ก็เตรียมความพิเศษ โดยจัดเป็น The Voice All Stars ระดม ‘เสียงจริง ตัวจริง’ จากทุกซีซั่นมาเยือนเวทีประชันกันอีกครั้ง พร้อมกันนั้นก็จะมีโชว์พิเศษจากผู้ชนะและศิลปินจากเวที The Voice Thailand พร้อมด้วยการรวมตัวของ 4 โค้ช ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โจอี้ บอย และ ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง ที่จะมาพบผู้ชมทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทางช่องวัน 31 เริ่ม 17 ก.ค.นี้

– จากรายการ เพลงเอก เวิร์คพอยท์นำเหล่าผู้ร่วมรายการจากศิลปินจากซีซั่น 1 และ 2 มารวมตัวกันแสดงละครเวทีสุนทราภรณ์ เพลงรักเพลงแผ่นดิน โดยเพลงเอก ไม่ว่าจะเป็น ธัช กิตติธัช, พูลิม ณิชกานต์, นุ อนุกูล, อาย กุลนรี, โบ๊ท ปรัชญา, แบ็งค์ เฉลิมรัฐ, โก๊ะตุลย์ พันธนนท์, หลิน วลัญจ์รัช, แบ๋ม สิริรัตน์, แพรว จีรวัลย์ โดยมี อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ, หยา จรรยา ธนาสว่างกุล ฯลฯ ในวันที่ 12-14 สิงหาคม ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน บัตรเข้าชมราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ 1,500 บาท ซื้อได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร 0-2262-3456 ทั้งนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ หากซื้อภายในวันที่ 17 กรกฎาคม รวมถึงกรณีที่เป็นสมาชิก Siampic ก็ได้สิทธิส่วนลดด้วย