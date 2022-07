‘ใบเตย สุธีวัน’ ขึ้นเขียง ทำศัลยกรรม บนหน้าครั้งแรก บอกคนแซวนึกว่าแฝดน้องเวทมนต์

ออกมารีวิวประสบการณ์ การทำศัลยกรรมบนหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยมีสามี ดีเจแมน คอยให้กำลังใจไม่ห่าง สำหรับสาว ใบเตย สุธีวัน ที่เลือกตัดสินใจทำตา เนื่องจากเป็นคนตาไม่เท่ากัน โดยว่าตอนหนึ่งว่า

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great 🙂

ตัดสินใจแพพเดียว เชื่อในมือคุณหมอ และเชื่อในความพร้อมของตัวเอง วันนี้ใบเตยตัดสินใจทำศัลยกรรมบนใบหน้าครั้งแรก โดยเลือกทำตาค่ะ จริงๆแล้วใบเตยก็ควรตัดสินใจทำตั้งนานแล้ว เพราะตัวเองเป็นคนตาไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งตกกว่าอีกข้างหนึ่ง (แต่ตกทั้ง 2 ข้าง) ซึ่งทำให้ดูไม่สดใส ช่างแต่งหน้าหลายคนก็บ่นว่าแต่งตายากตลอด แต่ที่ผ่านมาก็คือกลัว กลัวมาก กลัวทำแล้วจะออกมาไม่ดี ทำแล้วแย่กว่าเดิม”

ก่อนที่ใบเตย จะได้ดูตัวอย่างเคส จนเกิดความมั่นใจจะทำศัลยกรรม ซึ่งกว่าจะได้คิวกับคุณหมอ ต้องรอเป็นเดือน เนื่องจากเคสทำตาคนไข้เยอะ

ใบเตย ยังให้รายละเอียดว่า การทำศัลยกรรมของเธอ เป็นการกรีดหนังตาให้ชัดขึ้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และจัดเรียงไขมันในชั้นตาใหม่ ใช้เวลาทำประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งใช้ยาชา ทำให้เห็นทุกอย่างที่หมอทำ จนตื่นเต้น

พร้อมว่า “เป็นอีกประสบการณ์ชีวิตปังๆ อีกอันที่ ชีวิตนี้ complete ละค่ะ”

“ไม่รู้รู้สึกไปเองไหม แต่รู้สึกตัวเองหน้าเด็กขึ้น มีคนแซวมาใน dm ว่าเป็นฝาแฝดน้องเวทมนต์ เต็มเลย รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่ expect ไว้”