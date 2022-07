สิ้นสุดการรอคอย BLACKPINK เตรียมคัมแบ๊ก ส.ค.นี้ พร้อมเวิลด์ทัวร์ ดันหุ้นวายจีพุ่ง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สื่อเกาหลี รายงานว่า วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ต้นสังกัดของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง BLACKPINK ได้ออกมาประกาศว่า แบล็คพิงก์ เตรียมคัมแบ็ค ปล่อยเพลงใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากเตรียมเพลงที่เป็นสไตล์ของแบล็คพิงก์มาอย่างหนัก

ขณะนี้สมาชิกของวงแบล็คพิงก์ อยู่ในขั้นตอนการอัดเพลงใหม่ ขั้นตอนสุดท้าย และจะถ่ายมิวสิควิดีโอเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดเวิลด์ทัวร์ เพื่อใกล้ชิดกับแฟนๆ ทั่วโลก โดยจะยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อป

เป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว นับแต่แบล็คพิงก์ ออกอัลบั้มเต็มชุดแรก ‘The Album’ ในปี 2020 พร้อมเพลงอย่าง How You Like That , Lovesick Girls และเพลงพิเศษอย่าง Ice Cream ก่อนที่สมาชิกในวงจะแยกกันออกผลงานโซโล่ อาทิ โรเซ่ On The Ground และ Gone ขณะที่ลิซ่า มีผลงานเพลงโซโล่ Lalisa และ Money ขณะที่จีซู รับบทนำในซีรีส์ดัง Snowdrop ทั้งมีผลงานแฟชั่นร่วมกับแบรนด์ระดับโลกจำนวนมาก

ทำให้แฟนๆต่างตั้งตารอคอยการคัมแบ็คครั้งนี้ของวงจำนวนมาก โดยทำให้หุ้นของวายจีนั้น บวกขึ้นถึง 7.49% เลยทีเดียว