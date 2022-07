วิกกี้ ภรรยาเวียร์ ขอบคุณทุกคำอวยพร บอกฝากครอบครัวคณารศ แม่สามีร่วมเมนต์

ก่อนหน้านี้ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายหลังจากจดทะเบียนกับ วิกกี้ ว่าที่เจ้าสาว ไปพร้อมเล่าโมเมนต์แห่งความสุขให้ฟัง

ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของ วิกกี้ ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเวียร์พร้อมเขียนข้อความบอกว่า

‘08.07.22 ❤️ ฝากครอบครัวคณารศของเราด้วยนะคะ 🙏🏻’

หลังจากได้โพสต์ภาพถ่ายออกไปทำให้มีแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมาก การนี้ วิกกี้ ก็ได้เขียนข้อความว่า ‘ขอขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้ครอบครัวเรานะคะ love everyone ka and thank you for your support ❤️🙏🏻❤️’

ขณะที่แม่ของเวียร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต้อนรับลูกสะใภ้อย่างอบอุ่น โดยว่า ‘Welcome to the family!! My lovely daughter in law ❤️Love you ❤️😘 (ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว!! ลูกสะใภ้ที่น่ารักของฉัน รักคุณ)‘

วิกกี้ได้ตอบกลับแม่สามีว่า ‘Thank you very much ka mom. Love you very much ka ❤️❤️❤️ (ขอบคุณมากๆค่ะแม่ รักแม่มากๆค่ะ)’