คนร่วมยินดี ‘เทย่า โรเจอร์’ เผยข่าวดี เตรียมเป็นคุณแม่ลูก 2

ครอบครัวสุขสันต์ไม่น้อย หลังจาก คุณแม่ เทย่า โรเจอร์ กับ สามีนักฟุตบอลชื่อดัง มิก้า ชูนวลศรี ได้มีทายาทคนแรก “น้องมิล่า” ไปเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

ล่าสุด คุณแม่เทย่า ก็ออกมาโพสต์ข่าวดีลงในเฟซบุ๊ก เตรียมจะเป็นคุณแม่ลูก 2 เร็วนี้ๆ โดยได้โพสต์คลิปวิดีโอ เผยภาพอัลตราซาวด์ของลูก และว่า

“We’ve been keeping a secret One more to adore due 22.12.22”

โดยมีคนในวงการ เข้าไปร่วมแสดงความยินดีไม่น้อย

