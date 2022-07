เข้าประตูวิวาห์ไปหมาดๆ ล่าสุด ฝ้าย นิชานันท์ ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนและแฟนๆ ได้ทราบว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว โดยเธอได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสามีพร้อมภาพและคลิปอัลตร้าซาวด์ โดยฝ้ายได้ข้อความบอกไว้ว่า

‘Happy 7th Anniversary to my Love! @wayoons …This year we got a precious present! Our baby is coming kaa!! ❤️

And so the adventure continues…

Hahah!

#ของขวัญครบรอบ7ปีของเรา ในที่สุด! 🎉🎉🎉’