ผลงานเข้าตา ญาญ่าคว้ารางวัลจาก New York Asian Film Festiva มาครอง!

ทีมภาพยนตร์เรื่อง ‘Fast And Feel Love’ คือผู้กำกับ เต๋อ นวพล และ 2 นักแสดงนำ ญาญ่า อุรัสยา และ นัท ณัฏฐ์ พากันไปสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ New York Asian Film Festival ทั้งนี้เต๋อเผยความรู้สึกเอาไว้ว่า

‘ถ้าเรารักอะไรสักอย่าง

มันจะพาเราไปสักที่ 🙂

บอกตรงๆว่าตอนทำหนังเรื่องนี้ ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาที่นี่กันได้ วันนี้เลยดีใจที่พาพวกเขา 2 คนมาถ่ายรูปด้วยกันที่นี่ได้แบบนี้นะ

#FastAndFeelLove #newyork’

ก่อนจะแจ้งข่าวต่อมาว่า นอกจากจะได้นำภาพยนตร์มาฉายแล้ว ญาญ่ายังคว้ารางวัล screen international rising star asia award มาครอง

‘ดีใจกับนายญาญ่าสำหรับรางวัล screen international rising star asia award ณ เทศกาลภาพยนตร์ new york asian film festival / ดีใจกับนายนัทสำหรับประสบการณ์การได้มาเทศกาลหนังที่เจอกับคนฮาทั้งโรงไปเรื่อยๆจนจบเรื่อง หน้ามึ-ฟินจนกลับถึงโรงแรม , นวพลดีใจเสมอหากนักแสดงมีความสุขจากงานที่เราทำมาด้วยกันนะ #FastAndFeelLove #newyork’

ด้านญาญ่าก็ได้โพสต์ขอบคุณ พร้อมเผยถึงความรู้สึกที่ได้รางวัลว่า ‘💓 การได้รับรางวัลต่างประเทศเป็น whole new feeeels โอ้ยดีใจสุดๆที่ได้เป็นส่วนนึงของหนังเรื่องนี้ 🥰

Thank you so much @newyorkasianfilmfestival ahh I am soo grateful for this award and I’m just happy to get to be in New York, to share our film #fastandfeellove here and celebrate @ter_nawapol ‘s amazingness!!!! So so happyyyyy 💓 การได้รับรางวัลต่างประเทศเป็น whole new feeeels โอ้ยดีใจสุดๆที่ได้เป็นส่วนนึงของหนังเรื่องนี้ 🥰’