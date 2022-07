วิกกี้ ปล่อยภาพใหม่คู่ เวียร์ พร้อมเผยความรู้สึกก่อนเข้าพิธีวิวาห์

ก่อนหน้านี้ เวียร์ ศุกลวัฒน์ และแฟนสาว วิกกี้ พีมนต์ญา จับมือกันไปจดทะเบียนสมรสสุดหวานชื่นไปแล้ว

-อ่าน จดแล้วจ้า! เวียร์ อวดภาพจดทะเบียนสมรส ‘วิกกี้’ เล่าโมเมนต์ ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

ตอนนี้ทั้งคู่ก็นับเวลาถอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาห์ที่จะถูกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.65) เรียกว่าทำเอาว่าที่เจ้าสาวตื่นเต้นสุดสุด โดยวิกกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่าย พร้อมเขียนข้อความบอกว่า

‘อาร์ ยู เร ดี้ ? วอ เทอร์ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ 🧜🏼‍♂️🧜🏻‍♀️ ตื่นเต้นมากๆๆ เลยค่ะ งื้อๆๆๆๆๆ 🤪 ขอหัวใจจากทุกคนให้พวกเราหน่อยง้าบ 🙏🏻🙏🏻#ครอบครัวคณารศ @weir19 @patti_naz‘

การนี้ แม่ของสามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกลูกสะใภ้ว่า ‘You did such a great job planning this! If something happens to go wrong, that’s absolutely okay! Love love ❤️🥰 (งานนี้คุณทำได้ดีมาก! ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไร! รัก รัก ❤️)’