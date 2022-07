เบิร์ดกะฮาร์ท เปิดเวที ‘สวนบางกอกใหญ่’ บิว เดอะวอยซ์ แจมเพลงฮิต (คลิป)



เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ที่สวนบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มีการจัดงาน “เทศกาลบางกอก กำลังดี…ที่ฝั่งธน” โดยสำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน) (สสส.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), พลเมืองอาสา และเครือข่ายฝั่งธนฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณงานมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนร้านอาหารบริเวณทางเข้าที่มีอาหารเครื่องดื่ม อาทิ ผัดไทย, น้ำมะพร้าว และส้มตำ เป็นต้น และโซนบูธกิจกรรมที่มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก อาทิ นิทรรศการอ่าน เกมจิ๊กซอว์ภาพเก่า สอนทำว่าว ทำขนมช่อม่วง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของเด็กๆ ที่เต้นตามเสียงเพลงอีกด้วย และการแสดงอื่นๆ อาทิ มายากลหน้าขาว การเต้นรำ เป็นต้น

โดยบริเวณทางเข้างานมีกระดานสีดำเขียนหัวข้อว่า “อยากเห็นอะไรที่ฝั่งธนฯ” ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะเด็กๆ มาเขียนข้อความและวาดรูป อาทิ “ตลาดชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม” ,”อุปกรณ์ออกกำลังกาย”, “สนามเด็กเล่น”, “อยากดูสิงโต” เป็นต้น

เวลา 17.05 น. มีการแสดงดนตรีจาก เบิร์ดกะฮาร์ท โดย นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือ ฮาร์ท และ นายกุลพงษ์ บุนนาค หรือ เบิร์ด นักร้องชื่อดังวง ‘เบิร์ดกะฮาร์ท’ ร้องเพลงและเล่นดนตรี เริ่มต้นด้วยเพลง “ฝน” ต่อด้วยเพลง “ไม่ลืม” และร้องเพลงคัพเวอร์อื่นๆ เช่น เพลงหนาวเนื้อ ของวง The impossibles และ How deep is your love ของ Bee Gees

ต่อมาเวลา 17.20 น. เบิร์ดกะฮาร์ทได้เชิญ นายจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ หรือ บิว นักร้องประกวดจากเวที The voice ที่มีกำหนดจะแสดงในเวลาประมาณ 19.30 น.ขึ้นมาร่วมร้องเพลงก่อน ซึ่งนายจรูญวิทย์ชอบเพลง “ฝน” ของเบิร์ดกะฮาร์ทมากที่สุด จึงร่วมร้องเพลงด้วยกันในเพลง “ฝน” ที่เบิร์ดกะฮาร์ทได้เล่นไปแล้วในตอนแรกด้วยคีย์เอฟ คีย์ต้นฉบับของเพลงฝน