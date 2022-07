ฝีมือไทย ผู้ได้รางวัลการันตีความสามารถ ‘Movements’ โดย 2 นักดนตรี 1 นักเต้น

จากเมืองไทย klang.kunst (คลังคุ้นส์) ชวน พิชญาภา เหลืองทวีกิจ กับ กันต์ ไชยกิตติวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยในเยอรมนี และ พริมา ทระเทพ ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นนักเต้นของโรงละครแห่งเมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมนี มาจัดแสดงคอนเสิร์ต Movements ให้เราๆได้ชมในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ร้าน 515 Victory อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

‘Movements’ ในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงบทเพลงเต้นในยุคบาโรค ผ่านไวโอลินและเปียโน รวมทั้งหมด 5 เพลง คือ 1. Partita No. 2 in D minor: Allemande, Courante, Gigue 2. Bach: Sonata No.2 in a Major: Fuge, Andante, Allegro 3.Toccata in C Minor, BWV 911 4. Schoenberg: Suite for Piano Op.25 และ 5. Britten: Suite Op.6 for Violin and Piano ซึ่งจะบรรเลงผสานไปกับการเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบที่เป็นบาโรค ไปจนถึงแบบร่วมสมัย

และในเมื่อจะ move กันทั้งที klang.kunst ก็อยากให้ผู้ชมสามารถ move ไปด้วยกันได้ในระหว่างการแสดง ดังนั้นระหว่างที่ชม ใครอยกร่วมขยับร่างกาย อยากเต้น หรืออยากเคลื่อนย้าย เปลี่ยนมุมมองระหว่างการชมคอนเสิร์ต ก็ move กันได้ให้สบายอารมณ์

มีกำหนดแสดงเวลา 19.00 น. แต่ผู้ร่วมงานสามารถมากันได้ตั้งแต่ 17.30 น. เพื่อจิบเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ขณะเดียวกันก็ยังมีอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ภายในงานจำหน่าย ให้นั่งกินดื่ม ผ่อนคลายในบรรยากาศของห้องจัดแสดง รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆ ที่มาจากหลากหลายสายงาน

ร่วม move ใน Movements นี้ โดยซื้อบัตรราคา 1,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และบัตรราคา 600 บาท สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่อายุไม่เกิน 25 ปี (ต้องแสดงหลักฐานก่อนเข้าชม) เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มที่เพจ klang.kunst และสามารถจองบัตรได้ที่ https://forms.gle/kuexjtgWaEX4JGiU6

…

*นักแสดงและผู้จัด

พิชญาภา เหลืองทวีกิจ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแสดงไวโอลิน มหาวิทยาลัยศิลปะ แห่งกรุงเบอร์ลิน และมหาวิทยาลัยดนตรี ฟรานซ์ ลิสต์ ไวมาร์ ประเทศเยอรมนี โดยพิชญาภาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ รางวัลที่ 1 จากรายการ the 8th Beethoven String Competition in Thailand 2014 รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน The Settrade Young Musician Competition ในปี 2009 , 2011 , 2013 และ 2014 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา พิชญาภาเป็นนักศึกษาดนตรีที่ได้รับทุนจาก Frankfurt Radio Symphony และร่วมเล่นกับวงอย่างสม่ำเสมอ

กันต์ ไชยกิตติวัฒนา ปัจจุบันเป็นศิลปินของค่ายสยามดนตรียามาฮ่า และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการแสดงเปียโนที่มหาวิทยาลัยศิลปะ แห่งกรุงเบอร์ลิน ที่ผ่านมากันต์ได้เคยไปแสดงที่ประเทศออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สเปน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลจากหลายการแข่งขันระดับนานาชาติอาทิ รางวัลกรังปรีซ์จากการแข่งขันเปียโนนานาชาติคาไว, รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเปียโนนานาชาติโชแปงในเอเชีย (รุ่นไม่จํากัดอายุ, รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันดนตรีนานาชาติเมืองโอซาก้า (รุ่นรีไซเทิลคอร์ส), รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันดนตรีนานาชาติ แห่งประเทศไทย และรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันดนตรีนานาชาติวิตต์เกนสไตน์สําหรับมือซ้าย

พริมา ทระเทพ ปัจจุบันเป็นนักเต้นของโรงละครแห่งเมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมนี พริมาเริ่มเรียนบัลเล่ต์จาก Bangkok Dance Academy ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมแสดงในงานต่างๆมากมาย พริมาสอบผ่านในระดับ Advanced 2 ของ Royal Academy of Dance (RAD) ด้วยเกียรตินิยม จึงได้ร่วมการแข่งขัน Genee International Ballet Competition 2013 และในปี 2016 พริมาได้รับประกาศนียบัตร BA(HONS) จาก Central School of Ballet กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมใน Cinevox Junior Company ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ โดยเธอเป็นนักเต้นที่เต้นได้หลายหลายรูปแบบ อาทิ classical ballet, modern jazz, contemporary dance, flamenco และ traditional Thai dance



ส่วน klang.kunst คลังคุ้นส์ คือกลุ่มนักเรียนดนตรีชาวไทยในเยอรมนี ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดนตรีและศิลปะในประเทศไทย.