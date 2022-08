ประกาศข่าวดีอีกคู่ สำหรับนางเอกสาวช่องดัง แคท ซอนญ่า สิงหะ ที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว โดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความบอกว่า

‘And I said “YES”, the beginning of our forever. 🥰🤍💍 2years4months // 8.8.22’

การนี้มีเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแก่ทั้งคู่เป็นจำนวนมาก