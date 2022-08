Atelier ห้องศิลป์จากสีของดนตรี ที่ชวนคนฟังร่วมวาด ในคอนเสิร์ตนักฟลูทจากฟินแลนด์ เยอรมัน และไทย

Atelier คือชื่อคอนเสิร์ตที่จัดโดยกลุ่ม klang.kunst (คลังคุ้นส์) ซึ่งจะพาทุกคนเข้าสู่ห้องศิลปะที่เชิญให้ผู้ชมมาร่วมทดลองในการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกและจินตนาการจากการฟังคอนเสิร์ต ที่บรรเลงบทเพลงซึ่งผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดและบทกวีฝรั่งเศสในยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ และชวนให้ผู้ชมถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างชมคอนเสิร์ตดังกล่าวออกมาเป็นภาพวาด พร้อมกับระบายสีด้วยมือของตัวเอง

ทั้งนี้คอนเสิร์ตดังกล่าวจะแสดงโดยนักฟลูทชาวไทย, ฟินแลนด์ และเยอรมัน รวม 5 คน คือ Alisa von Roden Siripanich, Heli Vaalamo, Lena Seitz, แพรวา ชุมศิลป์สิริ และ สนุข บุนปาน โดยพวกเขาจะร่วมกันบรรเลงจากบทประพันธ์ของ Claude Debussy, Sigfried Karg-Elert และอีกมากมาย อาทิเช่นบทเพลง ‘Prelude to the afternoon of a faun’, ‘A summer day on the moutain’ และ ‘Arabesque’ เป็นต้น

คอนเสิร์ต Atelier จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. ที่ Goethe Saal, สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศไทย โดยบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปราคา 500 บาท ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ราคา 300 บาท โดยต้องแสดงหลักฐานก่อนซื้อและตอนเข้าชม มีจำหน่ายที่ Line Official: https://lin.ee/cx7AqzU หรือ https://forms.gle/D3oFcHQdVMuARL3s6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://klangkunst.co

ในส่วนของนักดนตรี Alisa Von Rohden Siripanich เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่เริ่มสนใจการเล่นฟลูทตั้งแต่อายุ 8 ขวบ หลังจากได้ดูอุปรากรเรื่อง ‘The Magic Flute’ ของ Wolfgang Amdeus Mozart จากนั้นก็เริ่มหัดเป่า โดยเรียนรู้จากป้าของเธอ Renate Ruge – von Rohden หลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วมโครงการ ISMA ของ Musikhochschule Luebeck โดยเรียนกับ Angela Firkins

Alisa ได้ร่วมเล่นกับวงออเคสตร้าเยาวชนมากมาย รวมทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันเยาวชนและเข้าร่วมมาสเตอร์คลาส และ Chamber music corses อีกด้วย

ปัจจุบัน Alisa กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ Musikhochschule Luebeck ประเทศเยอรมนี กับ Angela Firkins

-สำหรับ Heli Vaalamo เป็นนักฟลูทชาวฟินแลนด์ ที่เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 7 ขวบ โดย Heli ได้เข้าเรียนที่ Sibelius Academy ในฐานะนักเรียนเยาวชน ก่อนที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกัน โดยเธอได้เรียนกับ Petri Alanko รวมถึงยังมีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Musikhochschule Luebeck ซึ่งเป็นสถาบันที่เธอกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในปัจจุบัน ในชั้นเรียนของ Angela Firkins

Heli ได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับนักฟลูทที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Christina Fassbender, Silvia Careddu, Sophie Cherrier, Emily Beynon และ Jacques Zoon นอกจากนั้นเธอยังเป็นสมาชิกของ Orchester Academy ของวง Luebecker Philharmoniker และยังเป็นนักดนตรีรับเชิญในวงออเคสตร้าหลายวง อาทิ Rostock Philharmonic Orchestra และ Thueringer Symphoniker

นอกเหนือจากการเล่นวงออเคสตร้า Heli ยังมีความสนใจในการเล่นดนตรีร่วมสมัย ซึ่งนอกเหนือจากคอนเสิร์ต Atelier แล้ว เธอยังจะมีการแสดงที่สถาบันกัลยาณิวัฒนาในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

– Lena Seitz เกิดที่เมือง Karlsruhe ประเทศเยอรมนี ซึ่งนอกจากการเรียนฟลูทกับ Mathias Allin แล้ว เธอยังได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับนักฟลูทหลายคน อาทิ Peter-Lukas Graf, Mario Caroli, Philippe Bernold, Stephanie Winker, Ulf-Dieter Schaaff, Michael Faust ปัจจุบัน Lena กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ Musikhochschule Luebeck ในชั้นเรียนของ Angela Firkins

ที่ผ่านมา Lena เคยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล ทั้งรางวัล Hermann Levi จาก Richard Wagner Association in Karlsruhe สำหรับความสามารถที่โดดเด่นในด้านดนตรี ตอนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ในปี 2562 เธอได้เข้าร่วมโครงการบันทึกเสียงของ NDR ที่มีชื่อว่า Young Artists in the North และในปี 2563 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่ง Handel Youth Competition of the Handel Society Karlsruhe e.V

Lena ยังมีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตที่เธอออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยตัวของเธอเอง อาทิ Climate Crisis – music for manmade apocalypse และ The Woman in Art ภายใต้แนวคิดที่ต้องการบูรณาการประเด็นทางการเมืองในปัจจุบันเข้ากับธุรกิจคอนเสิร์ต รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงรูปแบบของศิลปะต่างๆเข้าด้วยกัน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 Lena Seitz ได้รับทุนการศึกษาของเยอรมนีและเป็นสมาชิกของโครงการสนับสนุน ClassicPeople, ในเดือนพฤษภาคม 2564 เธอได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันออนไลน์ ENKOR Competition และในเดือนกรกฎาคม 2564 เธอได้รับรางวัล Possehl Prize ร่วมกับคู่ดูโอ้ของเธอ สำหรับแนวคิดการแสดงดนตรีใหม่

ในปีที่ผ่านมา Lena เธอได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Paris และ Barcelona ซึ่งเธอได้ศึกษากับ Magali Mosnier และ Albert Mora

–สนุข บุนปาน เริ่มเรียนฟลูทตอนอายุ 8 ปี กับสินิษฐ์ ทองเจริญลาภ ที่โรงเรียนเอื้อมอารีย์ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่ Young Artist Music Program วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษากับ Agrita Lakute และ Hiroshi Matsushima ก่อนจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Hiroshi Matsushima และ Yu-Jin Jung

ในปี พ.ศ. 2560 สนุขได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Musikhochschule Luebeck ประเทศเยอรมนี กับ Angela Firkins และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนสูงสุด ปัจจุบันเขากำลังศึกษาอยู่ที่ Folkwang University of Art ที่เมือง Essen ประเทศเยอรมนี โดยศึกษากับ Anne-Catherine Heinzmann

นอกเหนือจากนั้นยังได้เรียนกับนักฟลูทที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Peter Lukas-Graf, Robert Aiken, Henrik Wiese, Daniela Koch, Alja Velkavehr และ Wally Hase

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 สนุขเป็นนักฟลูทของ Orchestra Academy Luebeck , Philharmoniches Orchester der Hansestadt Luebeck รวมทั้งในปี 2564 ยังเป็นนักดนตรีรับเชิญของ Guerzenich Orchestra Cologne อีกด้วย นอกจากนั้นเขายังเคยร่วมงานกับวาทยากรและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคน อาทิ Ton Koopman, Lothar Zagrosek, Francois-Xavier Roth, Alessandro Crudele และ Karl-Heinz Steffens

–แพรวา ชุมศิลป์ศิริ เริ่มเรียนฟลูทตอนอายุ 13 ปี กับณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง และกัลยาณ์ พงศธร ก่อนจะเข้าศึกษาต่อกับอาจารย์ Hiroshi Matsushima ที่ Young Artist Music Program วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และต่อด้วยระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันแพรวาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ Musikhochschule Luebeck ประเทศเยอรมนี กับ Angela Firkins ขณะเดียวกันยังมีโอกาสได้เรียนกับ Sebastian Jacot, Dieter Flury, Jasmine Choi, Trevor Wye, Roberto Alvarez, Angela Firkins และ Petri Alanko

ในฐานะนักเล่นออเคสตรา แพรวาเป็นสมาชิกของ MHL-Ensembles fuer Alte Musik และ TONALi Orchester และยังเคยเป็นสมาชิกวง Thailand Youth Orchestra และ Siam Sinfonietta ซึ่งเคยแสดงในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย เช่น ในสหรัฐอเมริกา, ฮัมบูร์ก, มิวนิก, ปราก, บูดาเปสต์ ฯลฯ

ไปพบกับพวกเขาได้ใน Atelier : ห้องศิลป์ที่จะแต่งแต้มค่ำคืนด้วยสีของดนตรี วันที่ 10 กันยายนนี้