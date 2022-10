คอนเสิร์ตใหญ่ พรึบทั่วกรุง ‘เมืองทอง’ อัดแน่น 3 งาน ‘ไบเทค-ราชมัง’ ศิลปินขนทัพเพียบ

15 ตุลาคม เรียกได้ว่าเป็นวันดีเดย์ ที่ผู้จัดคอนเสิร์ต ขนทัพศิลปินทั้งไทยและเทศ มาจัดคอนเสิร์ตกันแบบรัวๆ แทบจะทุกมุมของกรุงเทพมหานคร

ประเดิมด้วยฟาก เมืองทองธานี กับคอนเสิร์ตใหญ่ 안녕 BANGKOK, ARENA K 2022 ที่มีไลน์อัพศิลปิน ไทย เกาหลี จุใจ อย่าง NCT DREAM, WayV, AKMU, ALICE, 4EVE, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ พีพี กฤษณ์ ที่ Impact Challenger Hall 1

ต่อเนื่องด้วย คอนเสิร์ต Kamikaze party 2022 ขนศิลปินยุค 2000 ที่สร้างตำนานให้วัยรุ่นแห่งยุค นำโดย โฟร์-มด , K-otic, หวาย, ขนมจีน, มิล่า, FFK, SWEE:D, พายุ, โฟร์-มด, siska, 3.2.1 และ ธามไท มาระเบิดความมันส์ ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งบัตร Sold Out เรียบร้อย

ไล่เรียงติดตามมาด้วย คอนเสิร์ตเดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ของ เจย์บี จากวง GOT7 ซึ่งมาในชื่องานว่า 2022 World Tour JAYB Tape : Press Pause จัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall 5, 6

ข้ามมาที่ OCTOPOP! ที่จัดกันยาวๆ 2 วัน 15-16 ตุลาคม ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ไลน์อัพขนศิลปินไทยขึ้นเวทีกันแบบจุกๆ ทั้ง ลิปตา , F.Hero , LAXYLOXY, SAFEPLANET, BOWKYLION, MEANm VIOLETTE ,Rooftop ,Scrubb และ The Toys

ส่วนฝั่งบางนา ก็มีคอนเสิร์ต SANGSOM PRESENTS SINGLE FESTIVAL 2022 งานเทศกาลดนตรีที่มีทั้ง Slot Machine , MEAN, Safe Planet , Stamp และ Sarah Salola ขึ้นแสดงแบบมีเดรสโค้ด ไม่โสดสีขาว คนเหงาใส่สีดำ ที่ไบเทค บางนา

ขณะที่สาววาย มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของ หยิ่น อานันท์ หว่อง จากซีรีส์ กลรักรุ่นพี่ ที่มาจัดคอนเสิร์ต THE ANAN EMPIRE ที่ MCC HALL THE MALL BANGKAPI

Feel Fan Fun Camping Concert ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่ง ที่มาเปิด Union Hall F6, Union Mall จัดปาร์ตี้กับเหล่านักแสดง มิกซ์- สหภาพ, เอิร์ท- พิรพัฒน์, ปอนด์-ณราวิชญ์, ภูวิน- ภูวินทร์, จุง- อาเชน และ ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย

ย่านจตุจักร ก็เปิดคอนเสิร์ต PARADISE FEST 6 ขนวงร็อก 30 วง ขึ้น 3 เวที เป็นไทยแลนด์ ร็อก เฟสติวัล ที่ เจเจ มอลล์ จตุจักร จัดเต็มกว่า 12 ชั่วโมง ทั้ง SILLYFOOLS, CONDUCTOR, SLIPNUMB, OF VICTIMS AND PREY, NERVER GETS OLD, DEZEMBER, EBOLA, CARNIVOLA, PONG SMF และ BORN FROM PAI

ส่วน Jeremy Zucker ศิลปินตะวันตก เจ้าของเพลงฮิตอย่าง comethru และ you were good to me ก็มาเปิดคอนเสิร์ต MORE NOISE !!!! WORLD TOUR ที่ วอยซ์สเปซ