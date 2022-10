แทกุกไลน์ ‘มินนี่-สร’ รวมตัวคล้องพวงมาลัยเงินวอน ให้กำลังใจ ‘ลิซ่า’ ขึ้นคอนเสิร์ต BORN PINK World Tour ที่เกาหลี

เปิดฉากคอนเสิร์ต BORN PINK World Tour in Seoul ของสาวๆ แบล็คพิ้ง ( BLACKPINK ) ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 65 ที่กรุงโซล ส่งผลให้ #BORNPINKinSeoul #BLACKPINK ขึ้นอันดับติดเทรน์ทวิตทั้งในไทย และทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา!!

โดยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้สาวๆ สมาชิกของวงทั้ง 4 อย่าง จีซู,เจนนี่ ลิซ่า และโรเซ่ ขนเพลงดังมาเอาใจ เหล่าบลิ๊งค์จำนวนมาก ทั้ง How You Like That, Kill This Love, DDU-DU DDU-DU เป็นต้น

พร้อมกับขนเพลงในอัลบั้มชุดใหม่ของสาวๆ มาร้อง ไม่ว่าจะเป็น Pink Venom , Shut Down, Typa Girl, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally และเพลง Ready For Love

นอกจากนี้ สาวๆได้ทำการแสดงโซโล่ ที่สร้างกระแสอย่างมาก โดยเฉพาะ “เจนนี่” ที่โชว์เพลงใหม่สุดแซ่บ และ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ที่ทำเหล่าแฟนๆแทบคลั่งในเพลง “MONEY”

ก่อนที่ทั้ง 4 สาวจะออกไปทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศต่างๆ เช่น ชิคาโก, ลอสแอนเจลิส, ลอนดอน, ซานฟรานซิสโก, นิวยอร์ก, ฮ่องกง, สิงคโปร์ , ปารีส และประเทศไทย

ขอบอกให้เหล่า “บลิ๊งค์” ชาวไทย เตรียมตัวให้พร้อม และติดตามรายละเอียดของสถานที่และวัน เวลาสำหรับจองบัตรอีกครั้ง!

งานนี้เหล่าบรรดาแทกุกไลน์ หรือไอดอลไทยในวงการเคป๊อปอย่าง สร-ชลนสร สัจจกุล อดีตสมาชิกวง CLC และ มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ วง (G)I-DLE ในสังกัดค่าย Cube Entertainment ที่ได้เดินทางไปร่วมชมคอนเสิร์ต และให้กำลังใจ ลิซ่า สมาชิกหนึ่งเดียวคนไทย

ซึ่งสรก็ได้โพสต์ภาพแทกุกไลน์ แสดงความยินดีและให้ “พวงมาลัยเงินวอน” กับลิซ่า พร้อมระบุข้อความว่า “We are so proud of you Lalisa! เพื่อนเก่ง เพื่อนสวย เพื่อนปังเวอร์ เป็นกำลังใจให้เสมอนะ พวกเราทำพวงมาลัยมาให้ขำๆ นะเเม่ โชคดีงับ 💖 Good luck with your world tour and enjoy every step of it ✨”

หลังจากโพตส์ไม่นาน มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก! ซึ่งแฟนๆคาดว่า พวงมาลัยนี้หากคิดเป็นเงินไทย ราคา1 หมื่นกว่าบาท

ขอบคุณภาพจาก “sssorn_chonnasorn”