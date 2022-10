ส่องท่าฮิต ‘อากุงปัง’ ไวรัลไอดอล Kpop จากโดยอง NCT ที่แลนดิ้งถึง ‘บิวกิ้น’ ไทยแลนด์แล้ว

ส่องท่าฮิต ‘อากุงปัง’ ไวรัลไอดอล Kpop จากโดยอง NCT ที่แลนดิ้งถึงไทยแลนด์ โดย ‘บิวกิ้น’ แล้ว

เรียกว่าเป็นความฮิต ที่ส่งตรงจากเกาหลี ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการถ่ายภาพแอ๊กท่า อากุงปัง หรือท่าเอามือไว้ใต้คาง ที่ฮอตฮิตในวงการบันเทิงเกาหลี กระทั่ง “บิวกิ้น” นักร้อง นักแสดงชื่อดังของไทย ได้เริ่มเทรนด์นี้ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

ท่า “อากุงปัง” มีจุดเริ่มต้นมาจาก โดยอง นักร้อง นักแสดง แห่งวง NCT เจ้าของเพลงฮิตล่าสุดอย่าง 2 Baddies ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยท่านี้

ท่า อากุงปัง หรือ 아기 궁뎅이 빵 (อากีกุงเดงงีปัง) ที่แปลว่า ขนมปังที่มีลักษณะคล้ายก้นเด็ก ซึ่งโดยอง ชอบโพสต์ท่านี้ ซึ่งแฟนๆ ได้หยิบมาเรียกเวลาที่โดยองได้โพสต์ภาพดังกล่าว

และด้วยโดยอง เป็น 1 คน ที่มักจะมีภาพถ่าย หรือภาพเซลฟี่ที่โดนใจใครหลายคน ขณะที่ออกรายการ Master In The House หรือที่หลายคนเรียกกันว่า All The Butlers ซึ่งโดยองได้เป็นสมาชิกหลัก เขาได้สอนให้อีจองแจ พระเอกดังจากสควิดเกมส์ และจองอูซอง ที่ไปร่วมในรายการเทปดังกล่าว เซลฟี่ แถมยังได้ลองท่าดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่าง จนพาให้ใครหลายคนชม และก็กลายเป็นที่ฮอตฮิตในการถ่ายภาพ

นอกจากเหล่าดาราแล้ว สมาชิกของวง NCT127 ที่โดยองเป็นเมมเบอร์อยู่ ก็ได้ร่วมแอ๊กท่า อากุงปัง นี้ ในงานไซน์อัลบั้มที่ผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่เมมเบอร์ของ NCT Dream อีกหนึ่งยูนิตของวง NCT ที่ก็มาโพสต์ภาพนี้เอาใจแฟนๆ ในการคอลไซน์เช่นกัน

กระแสไปไกลออกไปเกินกว่าวง NCT เมื่อวงการเคป๊อป ก็ต่างลุกขึ้นมาโพสต์ท่าดังกล่าวถ้วนหน้า อาทิ คังตะ, ฮีชอล ซุปเปอร์จูเนียร์, ซูโฮ EXO, เวนดี้ Red Velvet, ชาอึนอู-มุนบิน Astro, N.Mixx เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แห่ง JYP

รวมไปถึงพี่ชายของโดยอง อย่าง กงมยอง พระเอกซีรีส์ชื่อดัง ที่เพิ่งเข้ากรมรับใช้ชาติไปเมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้โพสต์ท่านี้ให้แฟนคลับได้ชม

ความฮิตทำให้โดยองได้เปลี่ยนชื่อบับเบิล หรือแอคเคาต์การส่งข้อความให้กับแฟนคลับที่เป็นสมาชิก ผ่านแอพพลิเคชั่น Lysn เป็นอากุงปังสาขาใหญ่เลยทีเดียว

ล่าสุด ความฮิตก็ได้เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อบิวกิ้นได้โพสต์ท่าดังกล่าวถ่ายภาพเช่นกัน จนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วในโลกทวิตเตอร์ คนรีออกไปจำนวนมากเลยทีเดียว

สำหรับวง NCT 127 เรียกว่าเป็นศิลปินเกาหลีชื่อดัง ซึ่งเพิ่งจะทำยอดขายอัลบั้มใหม่ 2 Baddies ในสัปดาห์แรกถึง 1,547,595 แผ่น ขึ้นแท่นเป็น Million Seller ถึง 3 ครั้งติดต่อกัน และเพิ่งจะประกาศจัดคอนเสิร์ตในไทย วันที่ 3-5 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

