โมเดิร์นด็อก เล่าความพร้อม ชวนนั่งดูคอนเสิร์ตใหญ่ กับเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังในทัวร์

ได้ฤกษ์เปิดการแสดงแล้ว สำหรับคอนเสิร์ตมาสเตอร์พีซสุดเอ็กคลูซีพ ในรอบ 20 กว่าปีของวง โมเดิร์นด็อก “อมาโด้ พรีเซ้นท์ส เดอะ เวรี่ นอร์มอล ออฟ โมเดิร์นด็อก” (Amado Presents The Very Normal of Moderndog) หลังจากเลื่อนวันแสดงมาแล้วหลายรอบ

โดยรอบนี้ จัดใหญ่ 4 รอบให้แฟนคลับได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม ที่โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ ประเดิมรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ และอีก 3 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 23, วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมนี้

หลังจากซุ่มซ้อมการแสดงมานาน โป้ง ปวิน สุวรรณชีพ ได้ออกมาเปิดเผยว่า พวกเราพร้อมมานานมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ หลังจากที่เลื่อนมาหลายรอบ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่คอนเสิร์ตเลื่อน คือ มันทำให้เราได้เอาเพลงที่ตกผลึกไปแล้วนั้น กลับมาทำการบ้านใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มันดียิ่งขึ้น

ด้าน “เมธี น้อยจินดา” กล่าวถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า สำหรับคอนเสิร์ตอะคูสติกครั้งนี้ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกันมาก เพราะเหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่ต้องโชว์ ต้องเปลือยความเป็นตัวตนของเรากันอีกครั้งแล้ว

ก่อนที่ โป้ง จะเสริมว่า ในช่วง 28 ปี วงของพวกเราจะมีงานโชว์ที่ต้องนั่งดูแบบนับครั้งได้เลย ปกติจะเป็นการยืน เป็นคอนเสิร์ตแบบกระโดดๆ ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการนั่งดู ที่ทำให้คนดูอยู่กับเพลงของเรา ตั้งแต่เสียงเบาที่สุดจนถึงดังที่สุดได้จริงๆ

ส่วน ป๊อด-ธนชัย อุชชิน กล่าวว่า ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะมีหลายเพลงมากที่เราไม่ค่อยได้เล่นเวลาออกไปทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตอะคูสติก ที่เราจะได้เอาเพลงเหล่านั้นกลับมาเล่นกันซักที แต่จะทำมาในรูปแบบของอะคูสติก ซึ่งทั้งเพลงฮิต เพลงที่เล่นบ่อย หรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่น ก็จะถูกปรับ เรียบเรียง เหมือนคิดเพลงกันใหม่เลยทีเดียว ซึ่งบางคนอาจจะรอฟังแบบนี้กันนานแล้ว เพราะตอนเล่นที่ผับก็ไม่กล้าเล่นกันเท่าไหร่ ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่หนักพอสมควร เพราะมันเหมือนกับทำเพลงใหม่ 30 เพลงเลย มันละเอียดมาก

“อย่างเมธีก็จะถอด Noise ของตัวเอง เอาไฟฟ้าออก เอา Effect ทั้งหลายที่เมธีปั้นเสียง หรือตัวช่วยต่างๆ ก็จะถอดออก ก็จะเหลือแต่ตัวแท้ของเมโลดี้ ของการเรียบเรียงจริงๆ มันก็จะใช้เรื่องของสมอง เรื่องดีไซน์เยอะมาก เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำ และเป็นสิ่งที่ท้าทายเราด้วย และเป็นสิ่งที่เราอยากให้แฟนเพลงได้มาดู Moderndog ในด้านที่เป็นเนื้อแท้จริงๆ ว่าเมื่อเพลงมันถูกถอดร่างออกมา เหลือแกนจริงๆ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เพลงจะเป็นยังไง”

งานนี้ นอกจากเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังในแบบฉบับอะคูสติกแล้ว ในส่วนโปรดักชั่นนั้น ป๊อด แอบแง้มให้ฟังว่า ในส่วนของโปรดักชั่น ครั้งนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวเพลงนะครับ อารมณ์หมายถึง Mood & Tone จะเข้ากับเรื่องดนตรีของเรา ซึ่งอยากให้มาดู เพราะเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ต ที่เป็นคอนเสิร์ตที่เราดีไซน์เองจริงๆ นานๆ ครั้ง และทุกครั้งที่เราจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ เราจะลงลึกในรายละเอียดแบบทุกเพลง ว่ามันจะปรากฏภาพอะไรขึ้นมาบ้าง แสงจะเป็นยังไง มันคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆ

แฟนเพลงหมาทันสมัยห้ามพลาด! กับคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ที่ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับเสียงดนตรีในแบบ อะคูสติก ที่ไม่ได้มีให้ชมกันบ่อยๆ ของ โมเดิร์นด็อก วงอัลเทอร์เนทีฟร็อกในตำนาน กับคอนเสิร์ต “อมาโด้ พรีเซ้นท์ส เดอะ เวรี่ นอร์มอล ออฟ โมเดิร์นด็อก” (Amado Presents The Very Normal of Moderndog) ในวันที่ 22-23 และ 29-30 ตุลาคมนี้ ที่โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ บัตรเข้าชมราคา 1,800 และ 2,800 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2262 3838