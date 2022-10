‘ อุ้ม สิริยากร ‘ โพสต์ภาพในวัย 48 ปี กับข้อคิดยอมรับและรักในการเปลี่ยนแปลง

แม้จะอำลาวงการไปใช้ชีวิตส่วนตัวที่ต่างประเทศกับครอบครัว สำหรับ อดีตนางเอกสาว อุ้ม สิริยากร แต่กระนั้นก็ยังโพสต์รูปอัพเดตให้แฟนๆ ได้เห็นอยู่ตลอด โดยล่าสุด เจ้าต้วได้โพสต์ข้อคิดสำหรับผู้หญิง ในขณะที่เจ้าตัวอายุ 48 ปีไว้ว่า

“This is me at 48 years of age. I have grey hair. I have wrinkles. And I love myself. #notetoself on a beautiful Fall day 🍂🍁 อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ โอบรับผมที่เปลี่ยนสี ผิวที่มีริ้วรอย รักในร่างกายนี้ แล้วเราจะมีรักให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ“