Dom Martin

อีกคลื่นแรงของ‘บลูส์’

โควิดแผ่วลงไปเรื่อยๆ กลายเป็นโรคที่ควบคุมได้ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ได้ก่อความสูญเสียมากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของผู้คนทั้งโลก

ในระหว่างแพนเดอร์มิก หรือระหว่างเกิดการระบาด กิจกรรมหลายอย่างทำไม่ได้ รวมถึงดนตรี กีฬา

โดยเฉพาะวงการดนตรีการจัดคอนเสิร์ต หรือการรวมตัวฟังดนตรี ทำไม่ได้ ต้องหลบไปทำในระบบออนไลน์ ไลฟ์จากห้องนั่งเล่น โรงรถ สนามหญ้า กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของธุรกิจดนตรี

วันนี้ บรรดาซุป’ตาร์ ตั้งเวทีเปิดการแสดงกันอึกทึกครึกโครมแล้ว จากนี้ไป น่าจะมีผลงานดีๆ ออกมาให้คอเพลงได้ชื่นชม

ส่องกล้องดูความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด ศิลปินร่วงหล่นไปก็มาก โดยเฉพาะคนดังๆ จากยุค 70-80 แต่แน่นอนว่า คลื่นลูกใหม่ก็ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วทันควันเหมือนกัน

เลือดใหม่ของวงการดนตรี ปรากฏขึ้นมากมาย

รวมถึงนักกีตาร์บลูส์ฝั่งอังกฤษ ชื่อของ ดอม มาร์ติน (Dom Martin) วัย 29 ปี หนุ่มไอริช เกิดในเบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ เลื่องลือมาระยะหนึ่งแล้ว

มาร์ตินร้องเองเล่นเอง ใช้ทั้งกีตาร์ไฟฟ้า และอะคูสติกกีตาร์ สำเนียงหลายอารมณ์ ทั้งหนักๆ ดิบๆ และถึงคราวจะใสหวานก็หยดย้อยได้เหมือนกัน

รับอิทธิพลจากบรรดาบิ๊กเนมของวงการ และแน่นอนว่า ต้องมีตำนานอย่าง รอรี่ แกลลาเกอร์ (Rory Gallagher) ยอดมือกีตาร์ไอริชผู้ล่วงลับรวมอยู่ด้วย นอกนั้น ก็มีอย่าง ทอม เวตส์, จอห์น มาร์ทีน รวมถึงระดับ จิมมี่ เฮนดริกซ์, บ็อบ ดีแลน, ฮาว์ลิน วูลฟ์ และ มัดดี้ วอเทอร์ส

ออกอีพี Easy Way Out ในปี 2018 นำไปสู่การแสดงที่ BBC Radio ก่อนที่จะออกอัลบั้มแรก

ออกอัลบั้มแรก Spain to Italy เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2019 และได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อย่างกว้างขวาง

อัลบั้มชุดที่สองของเขา A Savage Life วางจำหน่ายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นผลงานผสมบลูส์ ร็อก

A Savage Life ได้โปรดิวเซอร์ระดับที่รับการเสนอเข้าชิงแกรมมี่มาแล้ว คือ คริส โอเบรียน (Chris O’Brien) มาบัญชาการในสตูดิโอ จนผลงานออกจำหน่ายและตอนนี้ออกตระเวนแสดงเพื่อโปรโมตผลงานแล้ว

มาร์ตินยังคงรับหน้าที่กีตาร์และร้อง กับ เดฟ ทอมป์สัน เบส, และ ลอเรนซ์ แมคคีโอว์น กลอง

ไม่กี่ปีในแวดวงดนตรี มาร์ตินกวาดรางวัลในสายบลูส์ของอังกฤษไปแล้วหลายรางวัล

ย้อนกลับไปดูผลงานของมาร์ติน มีซีดีอัลบั้มแรก Spain To Italy ของมาร์ติน ออกเมื่อปี 2019 ได้รางวัลยูโรเปียนบลูส์อวอร์ด ไทเทิลแทร็ก Spain To Italy มาร์ตินเขียนเพลงนี้ให้กับบิดาผู้ล่วงลับ บอกเล่าถึงช่วงวัยรุ่น มาร์ตินอยากหิ้วกีตาร์ตระเวนเปิดหมวกแสดงจากสเปนไปอิตาลีแต่พ่อเกิดป่วยขึ้นมา เลยต้องอยู่ดูแลพ่อ แต่ก็ตั้งความหวังว่า แผนการนี้น่าจะได้ทำสักวัน อีกเพลงในชุดนี้ที่พลาดไม่ได้ คือ Antrim Blues

สำหรับเพลงในชุด Spain To Italy ประกอบด้วย 1.Easy Way Out 2.Dixie Black Hand 3.Luca 4.Antrim Blues 5.Hell For You 6.Spain To Italy 7.Mercy 8.Dealer 9.The Rain Came 10.Dog Eat Dog

ส่วนผลงานใหม่ ซึ่งถือเป็นชุดที่สอง A Savage Life มาร์ตินบอกว่าเป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง รวมถึงเรื่องราวของเพื่อนที่เสียชีวิตเมื่อปี 2021 อัลบั้มนี้มี 10 เพลง ประกอบด้วย 1.Unsatisfied 2.Here Comes The River 3.Blues on the Bay 4.The Man From Nowhere 5.เพลงนี้พลาดไม่ได้ นั่นคือ 12 Gauge 6.ซิงเกิลที่สองในชุดนี้ อะคูสติกบลูส์ที่โปร่งใส Echoes 7.Drink In Blue Colours 8.Addict 9.ชัฟเฟิลกีตาร์ไฟฟ้า Maxwell Shuffle 10.The Parting Glass

สำหรับคอเพลงบลูส์และร็อก เป็นนักดนตรีอีกคนที่น่าติดตาม ถ้าจะหาอะไรใหม่ๆ ฟัง นอกเหนือจากบรรดาเซียนบลูส์ค้างฟ้าทั้งหลาย