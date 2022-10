ปีทอง (G)I-DLE ส่งเพลง Nxde เปลี่ยนมุมมอง ‘นู้ด’ กวาดชาร์ตเพลงเกาหลี คว้า PAK สำเร็จ

ปีทอง (G)I-DLE ส่งเพลง Nxde เปลี่ยนมุมมอง ‘นู้ด’ คว้า Perfect All Kill กวาดที่ 1 ชาร์ตเพลงเกาหลี

เรียกว่า แรงอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเจน 4 อย่าง (G)-IDLE ซึ่งเพิ่งปล่อยมินิอัลบั้มใหม่อย่าง I LOVE โดยมีซิงเกิ้ลอย่าง Nxde ออกมาให้แฟนคลับได้ฟัง

หลังจากปล่อยเพลงออกมาได้ไม่นาน ล่าสุด Nxde ก็ขึ้นไปทำ Perfect All Kill หรือกวาดอันดับ 1 ในชาร์ตเพลงเกาหลีใหญ่ๆ ได้สำเร็จ ทั้ง Melon, Genie, YouTube Music, FLO, VIBE และ Bugs ทั้งยังต้องเป็นอันดับ 1 ในชาร์ตเรียลไทม์ และ วีคลี่ ของ iCharts ด้วย โดยการรายงานของ iChart ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม และยังคงทำสถิติได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้นั้น เพลงที่ทำสถิติ Perfect All Kill ได้สำเร็จ ได้แก่ Taeyeon “INVU”, (G)I-DLE “TOMBOY”, Big Bang “Still Life” และ IVE “After LIKE” นั่นทำให้พวกเธอ กลายเป็นศิลปินที่มีเพลงทำ PAK ได้สำเร็จ 2 เพลงในปีเดียวกัน จาก TOMBOY และ Nxde ทั้งยังเริ่มคว้ารางวัลจากรายการเพลงต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย

เพลง Nxde นั้น เรียกได้ว่าแรงตั้งแต่ก่อนเปิดตัว ซึ่งนอกจากจะมีเพลงที่โดนใจแล้ว ชื่อเพลง และเนื้อหา คอนเซ็ปต์ของเพลง ยังทำให้แฟนๆ ประทับใจไม่น้อย

เพียงแค่เริ่มต้นท่อนของเพลงที่ว่า “Why you think that ’bout nude? ‘Cause your view’s so rude” (ทำไมถึงคิดถึงคำว่า นู้ด แบบนั้นหละ นั่นเพราะความคิดคุณมันหยาบคายหรือเปล่า) ที่ตัดมาไว้ในทีเซอร์ ก็เรียกว่าฮือฮาในหมู่แฟนคลับได้อย่างดี

ซึ่ง (G)I-DLE เป็นวงที่เมมเบอร์มักจะทำเพลงเองมาตลอด โดยเพลงนี้ ลีดเดอร์ของวงอย่าง โซยอน ที่เขียนและแต่งเพลงนี้ อธิบายเพลง Nxde ว่า เวลาที่เห็นคำว่า เปลือย ก็จะคิดไปเกี่ยวกับคำในเชิงเพศ แต่คิดว่านี่เป็นตัวตนที่แท้จริงของฉัน มากกว่า “การเปลือยกาย” หน้าสดที่ไร้การแต่งแต้มก็คือใบหน้าที่แท้จริงของฉัน นั่นคือ นู้ด ในความหมายของฉัน

และอยากจะเอาชนะอคติ เปลี่ยนมุมมองของคนอื่นๆ

หลังจากเพลงดังกล่าวออกมานั้น ชาวเน็ตได้ออกมากล่าวว่า เพลงใหม่นี้จะช่วยลดการค้นหาภาพอนาจารเด็กได้อย่างมาก เพราะเมื่อค้นหาคำว่า “เด็ก” (아이들) ที่เป็นชื่อวงของพวกเธอ กับคำว่า เปลือยหรือ Nxde ก็จะขึ้นเพลงของพวกเธอแทนภาพผิดกฎหมาย ทำให้ชาวเน็ตออกมาชมว่า เป็นการช่วยหยุดการค้นหาและเผยแพร่ภาพลามกอนาจารไปนั่นเอง

(G)-IDLE เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเจน 4 ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย โซยอน, มิยอน, อูกี, ชูฮวา และ มินนี่ สมาชิกสาวไทย ซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตสร้างความประทับใจให้กับเนเวอร์แลนด์ หรือ แฟนคลับ คนไทยไปเมื่อไม่นานมานี้

