Super Group :

ตามฟัง Elegant Weapons

เว็บไซต์และเพจต่างๆ เสนอข่าวว่า มีการประกาศเปิดตัว “ซุปเปอร์กรุ๊ป” มีชื่อว่า Elegant Weapons

สมาชิกประกอบด้วย ริชชี่ ฟอล์คเนอร์ กีต้าร์จาก “จูดาส พรีสต์”, เร็กซ์ บราวน์ เบส จากแพนเทอรา, สก็อต ทราวิส กลอง จากจูดาส พรีสต์, และนักร้อง รอนนี่ โรเมโร จากเรนโบว์

ผลงานประเดิมของวงนี้มีชื่อว่า Horns For A Halo โดยโปรดิวเซอร์ แอนดี้ สนีป มีกำหนด จะออกวางจำหน่ายในสปริง 2023 คือประมาณเดือน มี.ค. ปีหน้า กับค่าย Nuclear Blast Records

แนวทางดนตรีจะเป็นอย่างไร ฟอล์คเนอร์ มือกีต้าร์โหมโรงไว้ว่า น่าตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายเพลงอย่าง นิวเคลียร์บลาสต์เร็คคอร์ด ซึ่งมีประวัติ และระดับความยอมรับที่ดีในหมู่แฟนเพลง และในธุรกิจดนตรี

ฟอล์คเนอร์บอกว่า ทีมดนตรีของ Elegant Weapons เป็นไลน์อัพในฝัน ซึ่งเล็งอยากทำงานบันทึกเสียงกับสก็อต มือกลอง รวมถึงเบสที่ไม่เคยผิดเพี้ยนจากเร็กซ์ บราวน์

การที่มีภาคริธึ่มเซ็กชั่นอย่างสก็อตกับบราวน์ เป็นความฝันของมือกีต้าร์ทุกคน ยิ่งมี รอนนี่ โรเมโร หนึ่งในสุดยอดของนักร้องสายเลือดใหม่ ก็น่าจะยิ่งทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ส่วนแนวเพลง ฟอล์คเนอร์บอกว่า เป็นการผสมผสาน ระหว่าง จิมมี่ เฮนดริกซ์, พรีสต์, แซบบาธ, ออสซี่แบบเดี่ยวๆ และแบล็คเลเบิลโซไซเอตี้ หนักและติดหู ด้วยทำนอง มีความเป็นโอลด์สคูลและโมเดิร์น

มีการนำเอาแอมป์กีต้าร์ Marshall Plexi ที่ออกมาตั้งแต่ปี 1959 มาใช้ เพื่อจะเอาเสียงหนักแบบคลาสสิก สำหรับมาร์แชล เพล็กซี เป็นที่นิยมในหมู่มือกีต้าร์ดัง ไม่ว่าจะเป็น ดิกกี้ เบตส์ กับ ดเวน ออลแมน จากออลแมนบราเธอร์ส, แองกัส-มัลคอล์ม ยัง จากเอซีดีซี, จิมมี่ เฮนดริกซ์, จิมมี่ เพจ เลดเซพพลิน, พีท ทาวน์เชนด์ เดอะฮู, อิงวี่ มาล์มสทีน, แรนดี้ โรดส์ แบล็กแซบบาธ, อูลี่ จอร รอธ สกอร์เปี้ยนส์, ริทชี่ แบล็กมอร์ เรนโบว์ ฯลฯ

ฟังดูน่าสนใจไม่น้อย สำหรับคนหน้าเดิมในวงใหม่ และความตั้งใจที่จะทำดนตรีให้แตกต่าง

ซุปเปอร์กรุ๊ปเป็นปรากฏการณ์ของวงการดนตรี คือ การรวมตัวของนักดนตรีเก่งๆ จากวงดังๆ มารวมตัวกัน อายุการรวมตัวอาจจะยาวหรือสั้นแบบเฉพาะกิจ ขึ้นกับ “ตัวตน” อันเป็นเรื่องใหญ่ของเหล่าศิลปิน

กับอีกเหตุผลที่จะอยู่ยั้งยืนยงแค่ไหน น่าจะเป็นเรื่องของ “ผลตอบแทน” หรือ “การตอบรับ” จากแฟนเพลง

นักวิจารณ์ดนตรีจะคอมเมนต์ถึงซุปเปอร์กรุ๊ปว่า เปราะบาง แตกง่าย จากพื้นฐานที่ว่า วงร็อกดังๆ เป็นเรื่องของการสร้างสมดุล ในระหว่างตัวตนที่ใหญ่โตของบรรดาสมาชิกในวง เมื่อไหร่ที่ตัวตนหรืออีโก้ที่ว่า โตเกินขนาด ก็มักจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า คือการแตกวง

การล้มหายตายจากของวงร็อก มักจะมีคำอธิบายจากเหตุปัจจัยเหล่านี้เสมอ นั่นคือวงร็อก แล้วลองคิดว่า ซุปเปอร์กรุ๊ป จะยิ่งเปราะมากกว่า และด้วยปัญหาเดียวกันนี้เอง ทำให้ซุปเปอร์กรุ๊ปบางวง ไม่มีโอกาสแม้แต่จะบันทึกเสียง หรือวงที่อยู่ได้นาน อย่าง ครอสบี้-สติลส์, แนช และ ยัง หรือ CSNY ก็มีดราม่าไม่จบไม่สิ้นเหมือนกัน

ซุปเปอร์กรุ๊ปดังๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน มีอย่าง Blind Faith ที่ประกอบด้วย เอริค แคลปตัน จากครีม, จินเจอร์ เบเคอร์ จากครีม, สตีฟ วินวู้ด จากทราฟฟิก และ ริค เกรช จากแฟมิลี่ รวมตัวสั้นๆ ในปี 1969 แล้วยุบไป ก่อนจะกลับมารวมกันเท่าที่เหลือในปี 2009 หรือ 40 ปีต่อมา

ขณะที่ Cream เองก็เป็นซุปเปอร์กรุ๊ปเบอร์ต้นๆ จากปลายยุคหกสิบ อีกเหมือนกัน

CSNY หรือ Crosby, Stills, Nash and Young ก็เป็นอีกซุปเปอร์กรุ๊ปจากยุค 70 แตกแล้วกลับมารียูเนียนในวาระใหญ่ๆ เงินเยอะๆ อยู่เรื่อยๆ

Bad Company ที่เริ่มต้นประกอบด้วย พอล ร็อดเจอร์ จาก Free, ไซมอน เคิร์ก จาก Free เหมือนกัน, มิค ราล์ฟส์ จาก Mott the Hoople และ บอซ เบอร์เรล จาก King Crimson มีเพลงดังๆ จากยุคก่อตั้งในช่วง 70 อย่าง Bad Company, Feel Like Makin’ Love, Can’t Get Enough

อีกวงที่เบิ้มคับเวทีก็คือ Traveling Wilburys ประกอบด้วย บ็อบ ดีแลน, ทอม เพทตี้, เจฟ ลีนน์ และ จอร์จ แฮริสัน ส่วน ซุปเปอร์กรุ๊ปในแนวคันทรี่ ก็ต้อง The Highwaymen ประกอบด้วย จอห์นนี่ แคช, วิลลี่ เนลสัน, เวย์ลอน เจนนิ่งส์ และ คริส คริสทอฟเฟอร์สัน

ยุคหลังๆ มีอย่าง Audioslave มี คริส คอร์เนล จาก Soundgarden และ ทอม มอเรลโล จาก Rage Against The Machine เป็นแกนนำ และสมาชิกจำนวนหนึ่งจาก Rage แต่ก็แตกไปในปี 2006 ด้วยความขัดแย้งระหว่างสมาชิก และแนวทางดนตรีที่ไม่ลงตัว ยิ่งในปีต่อมามีการฟื้น Rage Against the Machine ขึ้นมาใหม่ ชื่อของออดิโอสเลฟ ก็เลยเงียบๆ ไป

และ Them Crooked Vultures ประกอบด้วย เดฟ โกรห์ล จากฟูไฟเตอร์, จอช ฮอม จากควีนออฟเดอะสโตนเอจ และ จอห์น พอล โจนส์ จากเลดเซพพลิน ออกอัลบั้มในปี 2009 และทัวร์ในปีต่อมาก่อนเงียบๆ ไป

แม้จะลบชื่อตัวเองออกไปจากสารบบกันแล้ว แต่ผลงานยังดังสะท้านหูผู้ฟังอยู่