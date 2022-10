‘ เจนนี่ ปาหนัน ‘ เผยภาพชุดสุดเซ็กซี่ ฉลองวันเกิดอายุครบ 36 ปี

อวดความแซ่บความเซ็กซี่ให้ได้ชม สำหรับ เจนนี่ ปาหนัน นักแสดงและพิธีกรดัง ที่ทำการฉลองวันเกิดครบ 36 ปี ด้วยภาพแฟชั่นอวดหุ่นปังที่มีเพียงเส้นผมดำยาวสลวยมาปกปิดร่างกายเอาไว้ พร้อมแคปชั่นว่า

“36 be like, I SLAY. HBD to me 🎂“

ที่งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนอกจากจะเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดแล้ว ก็ยังชื่นชมความแซ่บกันเพียบ