เกินต้าน! Taylor Swift สร้างปวศ. ส่งเพลงอัลบั้มใหม่ ครองชาร์ต Billboard 10 อันดับแรก

เกินต้าน! Taylor Swift สร้างปวศ. ส่งเพลงอัลบั้ม Midnights ครองชาร์ต Billboard 10 อันดับแรกคนเดียว

เว็บไซต์ บิลบอร์ด รายงานว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวชื่อดัง สร้างประวัติศาสตร์ เป็นคนแรกที่ยึดชาร์ต ท็อป 10 ตั้งแต่ 1-10 บนชาร์ต บิลบอร์ด ฮอต 100

โดยเทย์เลอร์ ได้ทำสถิติใหม่ครั้งแรกในรอบ 64 ปี ของชาร์ตบิลบอร์ด ฮอต 100 ด้วยการเป็นศิลปินคนแรกที่ทำสถิติบนชาร์ตได้สำเร็จ แซงหน้า เดร็ก ที่เคยทำไว้ที่ 9 ใน 10 อันดับ ในเดือนกันยายน ปี 2021 โดยเพลง Anti-Hero เปิดตัวด้วยอันดับ 1 บนชาร์ต

10 เพลงที่ขึ้นท็อปของชาร์ตนั้น มาจากเพลงในอัลบั้มใหม่ Midnights ซึ่งวางจำหน่ายในวันที่ 21 ตุลาคม และก็เปรี้ยงปร้าง ทำยอดขายทะลุหลักล้านตั้งแต่สัปดาห์แรก ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต บิลบอร์ด 200 และยังเป็นอัลบั้มที่ทำยอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในรอบ 7 ปี นับจากอัลบั้ม 25 ของ Adele ในปี 2015

ซึ่ง 10 เพลงดังกล่าว ได้แก่ Anti-Hero, Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach (feat. Lana Del Rey), Midnight Rain, Bejeweled, Question…?, You’re On Your Own, Kid, Karma และ Vigilante Shit ซึ่งเพลงโปรโมตอย่าง Anti-Hero ถือเป็นซิงเกิ้ลที่ 64 ที่เทย์เลอร์ ส่งขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ตามหลังจาก Shake It Off, Cardigan, Willow และ All Too Well (Taylor’s Version)

สำหรับศิลปินที่มีเพลงติดท็อป 10 ในชาร์ต บิลบอร์ด ฮอต 100 มากที่สุด ได้แก่

1. Drake 59 เพลง

2. Taylor Swift 40 เพลง

3. Madonna 38 เพลง

4. The Beatles 34 เพลง

5. Rihanna 31 เพลง

6. Michael Jackson 30 เพลง

7. Elton John 29 เพลง

8. Mariah Carey 28 เพลง

9. Stevie Wonder 28 เพลง

10. Janet Jackson 27 เพลง

11. Justin Bieber 26 เพลง

12. Lil Wayne 25 เพลง

13. Elvis Presley 25 เพลง

ซึ่งเทย์เลอร์เอง ก็ได้ออกมาทวิตว่า 10 เพลงจาก 10 บนฮอต 100 ในอัลบั้มที่ 10 ของฉัน?? ชีวิตยุ่งแล้ว