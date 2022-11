LANY จัดเซอร์ไพรส์ ระเบิดความมันส์ ‘A November To Remember’ เอาใจแฟนไทย

เป็นอีกหนึ่งวงอินดี้ป๊อป ที่แฟนคลับรอคอยที่จะให้เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทย สำหรับ LANY วงป๊อปจากลอสแองเจลิส ที่มีแฟนเพลงทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดสตรีมมากกว่า 3.5 พันล้านครั้ง และมียอดชมวิดีโอมากกว่า 750 ล้านครั้ง รวมไปถึงยอดขายตั๋วทั่วโลกกว่า 500,000 ใบ

โดยหลังจากที่ประกาศทัวร์ LANY A November To Remember Live in Bangkok ที่อิมแพค อารีน่า ประเทศไทย ก็ได้รับเสียงตอบรับดี จนได้เพิ่มรอบในทันที ในวันที่ 4 พฤศจิกายน

หลังจากแสดงสดที่ ไต้หวัน พวกเขาก็เดินทางมาเปิดโชว์ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย ในรอบแรกไปแล้วที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นการทัวร์สนับสนุนอัลบั้ม gg bb xx ที่ปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้ว

นอกจาก LANY จะได้ขนเพลงในอัลบั้มใหม่อย่าง get away, up to me, ex i never had, get away และ dancing in the kitchen มาเล่นกันสดๆให้ได้ฟังแล้ว ยังมีเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆ ปลื้ม ด้วยการดึงศิลปินวัยรุ่นไทยมากความสามารถอย่าง “ไอซ์ พาริส” มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมร้องร่วมโชว์บนเวที

พวกเขายังหอบหิ้วเพลงฮิตมาเอาใจแฟนเพลงแน่นๆ กว่า 22 เพลง ทั้ง you, thick and thin, super far, cowboy in la, yea, babe no way, I don’t wanna love you anymore, congrats, hurricane,13, pink skies, i quit drinking, mean it, taking me back, sad, made in hollywood, malibu night, รวมถึงเพลงดังอย่าง though this tears และ ilysb ซึ่งตลอดการแสดงกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง พวกเขาปล่อยของปล่อยพลัง สร้างความสุขและความมันให้กับแฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง แทบไม่ให้ได้พักได้หายใจ

โชว์นี้ยังเหลืออีก 1 วัน แฟนๆ ที่ไม่อยากพลาดทีเด็ดของ LANY รีบจับจองบัตรด่วน! ที่ thaiticketmajor สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2262 3838