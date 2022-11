Genie Music Awards ประกาศรางวัลเคป๊อปปี 2022 NCT Dream คว้า 2 รางวัลใหญ่

ประกาศผลรางวัลไปแล้วเมื่อคืนวานนี้ สำหรับงาน The 2022 Genie Music Awards ที่จัดขึ้นที่ อินชอน นัมดง ยิมเนเซียม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่เปิดให้แฟนเพลงได้เข้าร่วมงานด้วย

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุโศกนาฏกรรมอิแทวอน งานประกาศผลรางวัลดังกล่าว ได้ยกเลิกพรมแดง และการถ่ายทอดสดได้ถูกยกเลิก แต่ถูกบันทึกไว้เพื่อนำไปออกอากาศในภายหลัง

โดยปีนี้ NCT Dream ได้รับรางวัลแดซัง หรือรางวัลใหญ่ 2 รางวัลในปีนี้ อิงจากคะแนนดิจิทัลของ Genie Music 60% และคะแนนประเมินของผู้ตัดสินอีก 40% ซึ่งได้รางวัล ศิลปินยอดนิยม และ รางวัลอัลบั้มยอดนิยม จากสตูดิโออัลบั้มที่ 2 ของพวกเขาทั้ง 7 คน อย่าง Glitch Mode

ขณะที่ อิมยองอุง พารางวัล Our Blues, Our Life ไปคว้ารางวัลแดซังอีกรางวัล Top Music award รวมไปถึง ศิลปินเดี่ยวชายยอดนิยม และ เพลงจีนี่ยอดนิยม

สำหรับรางวัลอื่นๆ มีดังนี้

The Top Artist: NCT DREAM

The Top Music: Lim Young Woong

The Top Album: NCT DREAM

The Male Group: BTS

The Female Group: (G)I-DLE

The Male Solo Artist: Lim Young Woong

The Female Solo Artist: Girls’ Generation’s Taeyeon

The Performing Artist (Male): THE BOYZ

The Performing Artist (Female): Red Velvet

The Male New Artist: TEMPEST

The Female New Artist: IVE

Global Popularity Award: BTS

Genie Music Popularity Award: Lim Young Woong

Best Music Video: Red Velvet

Best Record: (G)I-DLE

Best Style: IVE

Next Generation: DKZ

Next Wave Icon: TNX, LIGHTSUM