ปังไม่ไหว ! แห่โฟกัส ‘ แอน ‘ เมียหลวงฝั่งไทย ปะทะ ‘ ฮันโซฮี ‘ เมียน้อยจากเกาหลี

ทำเอาแฟนๆ จากซีรีส์ยอดฮิต เรื่อง The World of the Married ฟินกันเป็นแถว เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา นางเอกสาวสุดฮอต ฮันโซฮี (Han So Hee) ผู้รับบท อีดาคยอง เมียน้อยสุดแซ่บ นั้นได้เดินทางมาร่วมงาน “OMEGA Her Time” ที่เมืองไทย โดยงานนี้ได้มีภาพร่วมเฟรมกับ นางเอกสาว แอน ทองประสม หรือผู้ที่จะมารับบทเมียหลวง หมอจีเวอร์ชั่นไทยแลนด์ ในชื่อเรื่อง เกมรักทรยศ นั่นเอง

เรียกว่าเป็นการประชันโฉมที่ลงตัวและสวยน่ารักกันไปคนละสไตล์จริงๆ