ฮือฮา ‘YOSHIKI-HYDE-SUGIZO-MIYAVI’ รวมตัวออกวงใหม่ THE LAST ROCK STARS

ฤกษ์ดีวันที่ 11 เดือน 11 เมื่อนักร้องดังระดับตำนาน J-Rock ของญี่ปุ่น ทั้ง 4 คน อย่าง YOSHIKI, HYDE, SUGIZO และ MIYAVI ได้รวมตัวออกซูเปอร์แบนด์ด้วยกันภายใต้ชื่อ THE LAST ROCK STARS สร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงอย่างมาก

ทั้งยังประกาศทัวร์ “THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo – New York – Los Angeles” ทั้งญี่ปุ่น และ สหรัฐ จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2023 โดยเริ่มต้นที่กรุงโตเกียวในวันที่ 26 มกราคม ที่ Ariake Arena ส่วนที่อเมริกาจะมีขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่มหานครนิวยอร์ก และจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ฟังเร็วๆนี้ ซึ่งจะมีเพลง The Last Rockstars และ Psycho Love เป็นเพลงใหม่

โดยก่อนหน้านี้ ต่างมีการคาดเดาโปรเจกต์นี้ของทั้ง 4 คน เนื่องจากศิลปินได้ประกาศไลฟ์สตรีมข่าวสำคัญในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ YOSHIKI, SUGIZO และ MIYAVI เคยฟอร์มวงดนตรีซูเปอร์แบนด์ ที่มีชื่อว่า S.K.I.N ด้วยกัน เมื่อปี 2007 ซึ่งมีอีกหนึ่งสมาชิกคือ Gackt ซึ่งปัจจุบันนี้ Gackt มีปัญหาด้านสุขภาพ

สำหรับทั้ง 4 สมาชิกนั้น Yoshiki ประสบความสำเร็จทั้งในฐานะหัวหน้าวง X Japan และในฐานะศิลปินเดี่ยว ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ในนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น จาก Consequence of Sound ทั้งยังได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด รวมไปถึงได้แสดงบนเวทีระดับโลก ทั้งที่ Madison Square Garden, Wembley Arena, Coachella Music Festival ได้รับการยอมรับทั่วโลก รวมไปถึงงานด้านการกุศล และได้รับรางวัล Medal of Honor จากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย

ขณะที่ HYDE นักร้องนำวง L’arc-en-Ciel, VAMPS ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกด้วย วง L’arc-en-Ciel มียอดขายกว่า 40 ล้านอัลบั้มทั่วโลก ได้แสดงที่ Madison Square Garden ทั้งเป็นวงร็อควงแรก ที่ขึ้นพาดหัวข่าวใน Japan National Stadium เขาประสบความสำเร็จอย่างมากในการออกแสดงทัวร์ในฐานะศิลปินเดี่ยว

อีกหนึ่งศิลปินอย่างส SUGIZO ที่ทำงานทั่วโลกในฐานะเมมเบอร์ของ LUNA SEA, XJAPAN และ JUNO REACTOR ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำให้เคลิ้มอยู่ในภวังค์ ในฐานะศิลปินเดี่ยว เขาได้ไล่ล่าฝัน ตามสไตล์ดนตรีแบบอิเลกทรอนิกส์ ที่เป็นเอกลักษณ์ และทำเพลงประกอบภาพยตร์และละคร หลายเรื่อง

ปิดท้ายด้วย MIYAVI มือกีตาร์ซามูไร สร้างความประทับใจคนทั่วโลกด้วยดนตรีแบบ slap style ที่แปลกใหม่กับการเล่นกีตาร์ของเขา ซึ่งพาไปทัวร์ทั่วโลก 9 ครั้ง ในการทัวร์กว่า 30 ประเทศในปี 2014 เขาได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงฮอลลีวู้ดเรื่อง Unbroken โดยเป็นคนแรกที่ปรากฏในแคมเปญระดับโลกของ GUCCI และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีของ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย