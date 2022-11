เพลง ชนม์ทิดา เผยโมเมนต์ความสุข ฉลองวันเกิด ชนม์สวัสดิ์ พร้อมหน้าครอบครัว ที่แฟนๆ บอกซึ้งมาก

เพลง ชนม์ทิดา เผยโมเมนต์ความสุข ฉลองวันเกิด ชนม์สวัสดิ์ พร้อมหน้าครอบครัว ที่แฟนๆ พากันบอกน่ารัก ซึ้งมาก

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 54 ของ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม การนี้ลูกสาวอย่าง เพลง ชนม์ทิดา จึงได้นำภาพและคลิปจากงานเลี้ยงเล็กๆ ในครอบครัว ซึ่งอยู่กันพร้อมหน้าทั้ง ชนน์สวัสดิ์, นันทิดา และคุณยาย มาให้ได้ชมบรรยากาศอันน่ารักและอบอุ่น

ทั้งภาพที่แต่ละคนพากันมากอด หอมแก้ม และอวยพรเจ้าของวันเกิด, ภาพบรรยากาศแห่งความสุขของในอดีตรวมถึงปัจจุบัน ฯลฯ

ทั้งนี้เพลงได้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่า

‘November 19, 2022

ภาพบรรยากาศ & ความทรงจำ surprise ในวันเกิดเล็กๆ ที่บ้าน

หวังว่า daddy จะชอบของขวัญวันเกิด ที่ลูก & mommy ทำไว้ให้ในปีนี้นะงับ

ถึงลูกหมาจะตัวโตเป็นยักษ์แล้ว…แต่ลูกก็จะยังเป็น your baby girl ตลอดไป

I LOVE YOU WITH MY WHOLE HEART, MY HERO.