เผย 10 อันดับ ใบหน้าหล่อ-สวย ปี 2022 ‘วี BTS’ มาเป็นที่ 1 ‘ลิซ่า’ อันดับ 2

ในที่สุด ทวิตเตอร์ 100 the best face ก็เผย 10 อันดับ ผู้ที่มีใบหน้าหล่อ-สวย ประจำปี 2022 (TOP FACE OF THE YEARS 2022) ออกมาแล้ว

ผู้มาแรงแซงขึ้นที่ 1 คือ คิม แทฮยอง หรือ วี หนึ่งในศิลปินวง BTS หรือบังทันโซนยอนดัน บอยแบนด์เกาหลี ชื่อดังระดับโลก ได้รับผลโหวต 37.05%

อันดับ 2 ศิลปินสายเลือดไทย ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK

อันดับ 3 จอน จองกุก น้องเล็กแห่งวง BTS

อันดับ 4 และ 5 คือ เจนนี่ คิม และ คิม จีซู 2 สาวจากวง BLACKPINK

อันดับ 6 ชา อึน อู ศิลปินบอยแบนด์ Astro

อันดับ 7 คิม ซอก จิน หรือ จิน พี่ใหญ่แห่งวง BTS

อันดับ 8 นักแสดงหนุ่มสายเลือดไทย วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร

อันดับ 9 ก็ยังเป็นนักแสดงชาวไทยอย่าง ไบรท์ วชิรวิชญ์ ชีวอารี

ส่วนอันดับ 10 คือ เจโน่ ลี่ จากวง NCT

