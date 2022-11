เปิดที่มาวลีฮิตโซเชียล ‘พี่กะเทย’ คืออะไร มาจากไหนถึงดังสนั่น

อยู่ๆก็มีวลีฮิต ‘พี่กะเทย’ เกิดขึ้นในโลกโซเชียล ที่ทำเอาหลายคนสงสัยถึงที่มาที่ไป มาจากไหน และทำไมจู่ๆ ก็กลายเป็นที่นิยมขึ้นมา

ทั้งนี้ต้องบอกว่า เรื่องของเรื่องต้องย้อนไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ที่มีเพจๆหนึ่งได้แคปภาพจากเอ็มวีเพลง ‘วาดไว้’ ของนักร้องสาว โบกี้ ไลอ้อน และจากเนื้อร้องปกติที่โบกี้ร้องว่า “ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้” ซับอัตโนมัติที่ขึ้นตามเนื้อร้องกลับกลายเป็นคำว่า “พี่กะเทยบอกฉัน อย่าร้องไห้” ซึ่งก็ทำเอาหลายคนแห่แชร์โพสต์ดังกล่าว

ตัวโบกี้ ไลอ้อน เองก็ไม่พลาดที่จะแชร์มาที่เพจของตัวเอง พร้อมกันนั้นยังใส่แคปชั่น “ขอบคุณพี่กะเทย” ซึ่งก็ทำให้ประโยคนี้กลายที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นไปอีก

จนกลายเป็นคำติดปากของใครหลายคน

และเพลงวาดไว้ก็มีเนื้อร้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

จนกระทั่งล่าสุดที่ โบกี้ ได้รับรางวัล Best Female Of The Year ในงานประกาศผล The GuitarMag Awards 2022 เจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุณพี่กะเทยของเธอไว้ด้วย