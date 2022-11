อุ้ม ลักขณา บอกบอล ‘กฤษณะ’ ไม่ต้องขอโทษใครที่ชกแพ้ ‘บูบู้’ พร้อมแจงเหตุผล

นับว่าดุเดือด เผ็ดมันส์มากสำหรับการเปิดศึกสังเวียนมวยในรายการ 10 Fight 10 ระหว่าง บูบู้ กำธร กับ บอล กฤษณะ เมื่อค่ำวานนี้ (23 พฤศจิกายน) และผลปรากฏว่าบูบู้ ซึ่งเป็นสามีของตุ๊กกี้ เป็นฝ่ายชนะไป โดยอุ้มได้โพสต์ข้อความ เผยความในใจถึง บอล สามีของเธอว่า

‘ถึงสามีคนเก่ง ไม่ต้องขอโทษน้อง หรือใครๆ ที่พี่ไม่ชนะเมื่อคืนนี้ แต่พี่ชนะใจน้อง ชนะใจครอบครัวชนะใจคนดูชนะใจทุกคนที่รักพี่ และที่สำคัญพี่ชนะใจตัวเองได้นั่นมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว การที่พี่มีวินัยก้าวผ่านความยากลำบากความเหนื่อยมาได้ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาที่พี่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อ 10 Fight 10 นั่นคือที่สุดแล้ว จงดีใจและภูมืใจในตัวเองเหมือนที่น้องและลูกภูมืใจในตัวปะป๊าคนนี้ที่สุดแล้ว You always Be Our Super Hero Daddy,@kritsana.ball

#10Fight10Season3

#10Fight10PresentedbyGSBATTERYSS3

ขอบคุณ พี่เจ พี่ตุ๊กกี้ พี่บูบู้ พี่หนึ่ง กันต์ และรายการ 10 fight 10, Workpoint ที่ให้โอกาสพี่บอลได้ทำความฝันสำเร็จนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ Team white และ พี่บูบู้ด้วยค่า’